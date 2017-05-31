Стоимость Samsung Galaxy Note FE составляет $625

Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже на территории Южной Кореи. Версия с 64 ГБ флэш-памяти стоит $625.

Название аппаратов изменено на Samsung Galaxy Note FE (Fandom Edition), а на задней панели у них нарисована большая буква R.

Восстановленные смартфоны отличаются от оригинальных только емкостью аккумулятора, которая уменьшена с 3500 до 3200 мАч.

Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной воспламенения смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.