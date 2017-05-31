Представлен 16-ядерный процессор Ryzen Threadripper 1998X

Компания AMD в рамках выставки Computex 2017 представила настольный процессор под кодовым названием Threadripper 1998X, возглавляющий линейку Ryzen. Он имеет 16 вычислительных ядер с частотой 3,5-3,9 ГГц и поддерживает 32 потока. При этом показатель TDP находится на уровне 155 Вт.

Также новинка может похвастаться поддержкой 64 линий PCI Express 3.0, что позволяет создавать на его основе компьютеры с мультиграфическими конфигурациями, а также подключать дополнительные карты расширения. Для сравнения, 18-ядерный Intel Core i9 располагает только 44 линиями PCI-E.





Новый процессор совместим только с материнскими платами с набором логики X399, о котором ничего интересного сказано не было. Сами же платы с поддержкой Threadripper поступят в продажу уже этим летом. Цена процессоров будет объявлена позже.