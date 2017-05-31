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Представлен 16-ядерный процессор Ryzen Threadripper 1998X

01.06.2017 12:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD в рамках выставки Computex 2017 представила настольный процессор под кодовым названием Threadripper 1998X, возглавляющий линейку Ryzen. Он имеет 16 вычислительных ядер с частотой 3,5-3,9 ГГц и поддерживает 32 потока. При этом показатель TDP находится на уровне 155 Вт.

Также новинка может похвастаться поддержкой 64 линий PCI Express 3.0, что позволяет создавать на его основе компьютеры с мультиграфическими конфигурациями, а также подключать дополнительные карты расширения. Для сравнения, 18-ядерный Intel Core i9 располагает только 44 линиями PCI-E.

Представлен 16-ядерный процессор Ryzen Threadripper 1998X

Новый процессор совместим только с материнскими платами с набором логики X399, о котором ничего интересного сказано не было. Сами же платы с поддержкой Threadripper поступят в продажу уже этим летом. Цена процессоров будет объявлена позже.

 
 
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Компания AMD в рамках выставки Computex 2017 представила настольный процессор под кодовым названием Threadripper...

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