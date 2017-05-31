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Планшет Huawei MediaPad M3 Lite 10 оснащен четырьмя динамиками Harman/Kardon.
01.06.2017 12:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Huawei представила планшет среднего уровня MediaPad M3 Lite 10, оснащенный четырьмя динамиками Harman/Kardon.
Новина имеет 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. Базовая версия располагает 3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти, старшая получила 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
Также гаджет может похвастаться двумя 8-мегапиксельными камерами и встроенным в кнопку Home сканером отпечатков пальцев. Все модификации поддерживают LTE Cat4 и Wi-Fi 11ac. Вместо новомодного порта USB-C используется боле распространенный microUSB 2.0. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6600 мАч.
Сроки начала поставок и стоимость планшета Huawei MediaPad M3 Lite 10 будут объявлены позже.
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Компания Huawei представила планшет среднего уровня MediaPad M3 Lite 10, оснащенный четырьмя динамиками Harman/Kardon....
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