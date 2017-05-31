Размеры iPhone 8 сравнили с iPhone 7 и Galaxy S8

Юбилейный iPhone 8 сравнили с iPhone 7, а также новыми флагманским смартфонами Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Согласно появившимся в Сети рендерами, по своим размерам новинка будет располагаться ровно посередине между 4,7-дюймовым iPhone 7 Plus и 5,5-дюймовым iPhone 7 Plus. Однако благодаря минимальным верхней и нижней кромкам экран у нее будет даже больше, чем у старшей модели.





Также новинка будет чуть компактнее, чем 5,8-дюймовый Galaxy S8, но получит экран аналогичной диагонали. Он будет плоским, поскольку пока Apple не до конца освоила технологию ламинирования изогнутых экранов.





Поговаривают, что сканер отпечатков пальцев будет встроен непосредственно в экран, а кнопка Home станет виртуальной. Также новинка порадует стеклянным корпусом и поддержкой беспроводной зарядки.

Официальный анонс iPhone 8 состоится в сентябре.