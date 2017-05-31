ASUS ROG Zephyrus GX501 – сверхтонкий игровой ноутбук с видеокартой GeForce GTX 1080

Компания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus GX501 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080, толщина которого составляет всего 17,9 мм, а вес – 2,24 кг.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, который поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и имеет частоту обновления 120 Гц. За производительность отвечает четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ, в помощь которому может быть установлено до 24 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрена возможность установки накопителя M.2 NVMe емкостью 256/512/1024 ГБ. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 50 Вт*ч.





Система охлаждения представлена тепловыми трубками, радиаторами и вентиляторами, которые отводят тепло от центрального процессора, видеокарты и подсистемы питания.

Цена и дата выхода ноутбука ASUS ROG Zephyrus GX501 будут объявлена позже.