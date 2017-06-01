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Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"

02.06.2017 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Wikileaks выложила новую порцию документов, свидетельствующих о том, что ЦРУ занималось кибершпионажем, устанавливая на компьютеры вредоносные программы, сообщает РБК.

Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"
Фото: Reuters / Thomas Peter

Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ о проекте «Пандемия», целью которого было шпионить за пользователями компьютеров. Суть его заключалась в том, чтобы заменять файлы в Microsoft Windows троянской программой и делать это так, что ничего не подозревающий пользователь сам распространял вирус по локальной сети.

Выложенная Wikileaks информация — техническая документация 2014−2015 годов. При этом эксперты отметили, что на этот раз она не совсем полная, поскольку отсутствуют, например, технические детали, которые позволяют точно понять, каким именно образом происходила замена файлов в Windows, сообщает издание Cyberscoop.

Рассказ про Pandemic — продолжение целой серии публикаций о вредоносных программах, созданных в ЦРУ. Так, 19 мая сайт Wikileaks сообщил о проекте Athena, с помощью которого спецслужбы могли взломать Windows. Среди других программ — AfterMidnight, Assasin, Archimedes.

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж с мая 2012 года и по настоящее время находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где запросил политического убежища.

В середине мая шведская прокуратура заявила о планах прекратить ​предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, которого обвинили в изнасиловании. Ходатайство ​об отмене ордера на его арест было направлено в суд. Тем не менее Ассанж может быть задержан британскими властями, которые обвиняют его в неявке в суд в 2012 году.

 
 
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Wikileaks выложила новую порцию документов, свидетельствующих о том, что ЦРУ занималось кибершпионажем, устанавливая на компьютеры вредоносные программы, сообщает...

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