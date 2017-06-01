|
Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"
02.06.2017 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Wikileaks выложила новую порцию документов, свидетельствующих о том, что ЦРУ занималось кибершпионажем, устанавливая на компьютеры вредоносные программы, сообщает
Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ о проекте «Пандемия», целью которого было шпионить за пользователями компьютеров. Суть его заключалась в том, чтобы заменять файлы в Microsoft Windows троянской программой и делать это так, что ничего не подозревающий пользователь сам распространял вирус по локальной сети.
Выложенная Wikileaks информация — техническая документация 2014−2015 годов. При этом эксперты отметили, что на этот раз она не совсем полная, поскольку отсутствуют, например, технические детали, которые позволяют точно понять, каким именно образом происходила замена файлов в Windows, сообщает издание Cyberscoop.
Рассказ про Pandemic — продолжение целой серии публикаций о вредоносных программах, созданных в ЦРУ. Так, 19 мая сайт Wikileaks сообщил о проекте Athena, с помощью которого спецслужбы могли взломать Windows. Среди других программ — AfterMidnight, Assasin, Archimedes.
Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж с мая 2012 года и по настоящее время находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где запросил политического убежища.
В середине мая шведская прокуратура заявила о планах прекратить предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, которого обвинили в изнасиловании. Ходатайство об отмене ордера на его арест было направлено в суд. Тем не менее Ассанж может быть задержан британскими властями, которые обвиняют его в неявке в суд в 2012 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Wikileaks выложила новую порцию документов, свидетельствующих о том, что ЦРУ занималось кибершпионажем, устанавливая на компьютеры вредоносные программы, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии