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В день рождения Байконура космонавт Новицкий возвращается домой

02.06.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке в пятницу вернутся с Международной космической станции (МКС) на Землю. Накануне Центр подготовки космонавтов сообщил, что Новицкий и Песке готовы покинуть станцию. Возвращение космонавта белорусского происхождения Новицкого планируется на день рождения Байконура. Сегодня космодрому исполняется 62 года.

В день рождения Байконура космонавт Новицкий возвращается домой
© Sputnik Алексей Филиппов
Красивое небо Байконура

Космодром Байконур основали на территории современного Казахстана 2 июня 1955 года. С тех пор на протяжении шестидесяти двух лет Байконур оставался лидером в мире по числе пусков — еще в 2015 году оттуда запустили восемнадцать ракет-носителей. А вот в 2016 Байконур обогнал космодром мы Канаверал в США и, тем не менее, роль некогда советского космодрома была исторической.

Комплекс "Байконур" — занимает территорию протяженностью около 70 на 100 километров общей площадью 6717 квадратных километров.    

Россия арендует космодром у Казахстана до 2050 года. Его эксплуатация всегда стоила больших денег — сейчас цифра достигает 9 миллиардов рублей в год, и еще около 1,5 миллиардов  рублей в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома. В общей сложности космодром и город обходятся Российской Федерации в 10,16 миллиарда рублей в год.

В день рождения Байконура космонавт Новицкий возвращается домой
© Sputnik Константин Чалабов
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В 2017-2018 годах с космодрома Байконур планируется осуществить два запуска ракет-носителей "Зенит" с ангольским космическим аппаратом AngoSat и украинским спутником "Лыбидь". В настоящее время Россия осуществляет пуски с космодрома Байконур ракет "Протон" и "Союз".     

Россия и Казахстан с 2004 года реализуют проект "Байтерек" по созданию на Байконуре структуры для запусков экологически чистых ракет-носителей. Предполагается, что в случае его реализации можно будет отказаться от ракет-носителей "Протон", использующих токсичные компоненты топлива.    

 
Теги: Минск
 
 
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