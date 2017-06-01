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В Минске пройдет детский фестиваль интересной науки "Элементик"
02.06.2017 12:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минский музей науки «Элементо» сообщил о проведении детского фестиваля интересной науки «Элементик». Мероприятие пройдет 10 июня в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки, с 11.00 до 17.00.
Гостей ждут научно-популярные лекции и научные шоу-программы для всей семьи. Фестиваль пройдет при поддержке физического факультета БГУ.
Программа фестиваля:
11:00 История физики (от 13 лет), читает Вадим Поживилко;
Кроме того, гости праздника смогут послушать и поиграть на Терменвоксе, провести собственные эксперименты на специальном лабораторном столе, полакомиться мороженым из жидкого азота, сыграть в гигантские шахматы и просто провести время с пользой.
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Минский музей науки «Элементо» сообщил о проведении детского фестиваля интересной науки «Элементик». Мероприятие пройдет 10 июня в галерее «Лабиринт»...
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