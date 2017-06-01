Минский музей науки «Элементо» сообщил о проведении детского фестиваля интересной науки «Элементик». Мероприятие пройдет 10 июня в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки, с 11.00 до 17.00.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Гостей ждут научно-популярные лекции и научные шоу-программы для всей семьи. Фестиваль пройдет при поддержке физического факультета БГУ.

Программа фестиваля:

11:00 История физики (от 13 лет), читает Вадим Поживилко;

12:00 Физика игрушек (6-10 лет), играет Леонид Маркович;

13:00 Время пошуметь! Лекция о звуке (8-14 лет), грохочет Вадим Поживилко;

14:00 Вся правда об Электричестве (8-15 лет), бьет током Александр Мурашко;

15:00 Звездные новости (от 10 лет), за штурвалом Руслан Завадич;

16:00 Физика полупроводников и наноструктур (от 14 лет), полупроводит Николай Поклонский.



11:00 Научное шоу "Со2";

12:00 Лекция-концерт «Музыка космоса», играет на Терменвоксе Артем Атрашевский;

13:00 Научное шоу с жидким азотом;

14:00 Научное шоу "Сумасшедшая Наука";

15:00 Научное шоу "Веселая Наука";

16:00 Гигантские молнии трансформатора Тесла.

Кроме того, гости праздника смогут послушать и поиграть на Терменвоксе, провести собственные эксперименты на специальном лабораторном столе, полакомиться мороженым из жидкого азота, сыграть в гигантские шахматы и просто провести время с пользой.