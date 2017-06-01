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Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз

02.06.2017 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Музею китайской промышленности в городе Шэньян был сделан необычный подарок: танк Тип-99, собранный из гильз от различного оружия, сообщает Defence.ru.

Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз
Фото: chinanews.com

Танк построен в натуральную величину и весит около 6,5 тонн. Чтобы его построить, было использовано почти 50 тысяч стреляных гильз.

Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз
Фото: chinanews.com
Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз
Фото: chinanews.com

Отметим, что Тип-99 пользуется популярностью у китайских моделистов. В прошлом году крестьянин из провинции Шаньдун при помощи металлолома и подручных материалов, найденных на свалке, построил практически идентичную копию этой машины, состоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз
Фото: chinanews.com

Управление собранного на коленке танка практически идентично настоящему, вооружение — бутафорское, кроме дымовых гранатометов. Где крестьянин смог их раздобыть — не сообщается.

 
 
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Музею китайской промышленности в городе Шэньян был сделан необычный подарок: танк Тип-99, собранный из гильз от различного оружия, сообщает Defence.ru.

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