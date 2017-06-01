Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз

Музею китайской промышленности в городе Шэньян был сделан необычный подарок: танк Тип-99, собранный из гильз от различного оружия, сообщает Defence.ru.



Фото: chinanews.com

Танк построен в натуральную величину и весит около 6,5 тонн. Чтобы его построить, было использовано почти 50 тысяч стреляных гильз.



Фото: chinanews.com



Фото: chinanews.com

Отметим, что Тип-99 пользуется популярностью у китайских моделистов. В прошлом году крестьянин из провинции Шаньдун при помощи металлолома и подручных материалов, найденных на свалке, построил практически идентичную копию этой машины, состоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая.



Фото: chinanews.com

Управление собранного на коленке танка практически идентично настоящему, вооружение — бутафорское, кроме дымовых гранатометов. Где крестьянин смог их раздобыть — не сообщается.