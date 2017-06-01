|
Китайцы собрали танк из 50 тысяч гильз
02.06.2017 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Музею китайской промышленности в городе Шэньян был сделан необычный подарок: танк Тип-99, собранный из гильз от различного оружия,
Танк построен в натуральную величину и весит около 6,5 тонн. Чтобы его построить, было использовано почти 50 тысяч стреляных гильз.
Отметим, что Тип-99 пользуется популярностью у китайских моделистов. В прошлом году крестьянин из провинции Шаньдун при помощи металлолома и подручных материалов, найденных на свалке, построил практически идентичную копию этой машины, состоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая.
Управление собранного на коленке танка практически идентично настоящему, вооружение — бутафорское, кроме дымовых гранатометов. Где крестьянин смог их раздобыть — не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музею китайской промышленности в городе Шэньян был сделан необычный подарок: танк Тип-99, собранный из гильз от различного оружия, сообщает Defence.ru.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии