Ученые рассказали о пользе жира на животе

Сальник — широкая и протяженная складка брюшины, богатая жировыми отложениями — играет в организме важную иммунную функцию. Научная работа об этом опубликована в журнале Trends in Immunology , кратко об обзоре сообщает EurekAlert!



Основную часть изображения занимает большой сальник. Изображение: Johannes Sobotta / wikipedia.org

Иммунную функцию выполняют скопления лимфоидной ткани, которые называют «молочными пятнами». Впервые их обнаружили в 1874 у кроликов. У людей молочные пятна появляются на ранних этапах развития организма. Вне зависимости от размеров и формы сальника молочные пятна пронизывают ткань и служат своеобразными фильтрами для жидкостей в брюшной полости.

Недавнее исследование показало, что молочные пятна помогают сальнику, собирая информацию о состоянии брюшной полости. «Молочные пятна собирают клетки, антигены и бактерии, прежде чем принять решение об иммунном ответе», — объясняет Трой Рэндалл (Troy D. Randall), один из авторов работы.



Сальник мыши с отмеченными молочными пятнами. Изображение: Trends in Immunology / cell.com

Анализ, проведенный молочными пятнами, приводит к реакции — начинается воспалительный процесс или фиброз. В других случаях сальник обеспечивает иммунологическую толерантность — отсутствие реакции на антиген.

Правда, с раковыми клетками сальник принимает неверное решение. «Он решает обеспечить толерантность вместо защиты», — объясняет ученый. Опухоли сальника встречаются крайне редко, однако система «фильтров» обеспечивает питательную среду для агрессивных опухолей, таких как рак яичника и желудочно-кишечного тракта.

В будущем исследователи надеются нацелиться на этот тип опухолей и найти способ замедлить образование метастазов. Если скорректировать реакцию молочных пятен, возможно способствовать появлению противоопухолевого иммунитета.