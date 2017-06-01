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Ученые рассказали о пользе жира на животе
02.06.2017 16:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сальник — широкая и протяженная складка брюшины, богатая жировыми отложениями — играет в организме важную иммунную функцию. Научная работа об этом опубликована в журнале
Иммунную функцию выполняют скопления лимфоидной ткани, которые называют «молочными пятнами». Впервые их обнаружили в 1874 у кроликов. У людей молочные пятна появляются на ранних этапах развития организма. Вне зависимости от размеров и формы сальника молочные пятна пронизывают ткань и служат своеобразными фильтрами для жидкостей в брюшной полости.
Недавнее исследование показало, что молочные пятна помогают сальнику, собирая информацию о состоянии брюшной полости. «Молочные пятна собирают клетки, антигены и бактерии, прежде чем принять решение об иммунном ответе», — объясняет Трой Рэндалл (Troy D. Randall), один из авторов работы.
Анализ, проведенный молочными пятнами, приводит к реакции — начинается воспалительный процесс или фиброз. В других случаях сальник обеспечивает иммунологическую толерантность — отсутствие реакции на антиген.
Правда, с раковыми клетками сальник принимает неверное решение. «Он решает обеспечить толерантность вместо защиты», — объясняет ученый. Опухоли сальника встречаются крайне редко, однако система «фильтров» обеспечивает питательную среду для агрессивных опухолей, таких как рак яичника и желудочно-кишечного тракта.
В будущем исследователи надеются нацелиться на этот тип опухолей и найти способ замедлить образование метастазов. Если скорректировать реакцию молочных пятен, возможно способствовать появлению противоопухолевого иммунитета.
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Сальник — широкая и протяженная складка брюшины, богатая жировыми отложениями — играет в организме важную иммунную функцию. Научная работа об этом...
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