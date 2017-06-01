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Белорус Олег Новицкий вернулся на Землю

02.06.2017 17:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий вернулся на Землю после полугода на Международной космической станции. Об этом сообщил «Роскосмос».

Белорус Олег Новицкий вернулся на Землю
Изображение: novitskiy_iss / instagram.com

С МКС вернулись два космонавта: представитель «Роскосмоса» Олег Новицкий и француз Тома Песке, который представлял Европейское космическое агентство. Они приземлились на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-03».

Расстыковка корабля с МКС произошла 2 июня в 13.50. После «Союз МС-03» разделился на три части: спускаемый аппарат направился к Земле, а два отсека сгорели в плотных слоях атмосферы.

На высоте примерно 100 километров спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. На высоте 10,8 километров скорость спускаемого аппарата упала с 28 000 до 800 км/ч. Далее последовательно раскрылись парашюты. В 17.10 он приземлился в Казахстане в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган.

В общей сложности Новицкий и Песке провели в космосе по 197 суток. Они входили в состав 51-й длительной экспедиции МКС.

За время, проведенное на орбите, Олег Новицкий активно публиковал снимки в Instagam. Среди них появились «космические» фотографии ночного Минска, Бреста и Гомеля">Бреста и Гомеля. «На Земле мне будет не хватать этих завораживающих космических пейзажей», — написал сам Новицкий о своем возвращении.

Напомним, Олег Новицкий — уроженец белорусского Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции. Этот полет в космос стал для него вторым.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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