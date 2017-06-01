Космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Спасатели проводят эвакуацию из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03" космонавта Олега Новицкого и астронавта из Франции Тома Песке, которые в пятницу вернулись на Землю, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

Два члена экипажа Международной космической станции приземлились в Казахстане. Операция по извлечению Новицкого и Песке из спускаемой капсулы корабля началась, отметили в ЦУП.

Возвращение космонавта белорусского происхождения Новицкого выпало на день рождения Байконура. Сегодня космодрому исполнилось 62 года.

Космодром Байконур был основан на территории современного Казахстана 2 июня 1955 года. С тех пор на протяжении 62 лет Байконур оставался лидером в мире по числу пусков — еще в 2015 году оттуда запустили 18 ракет-носителей. А вот в 2016-м Байконур обогнал космодром Канаверал в США, но, тем не менее, роль некогда советского космодрома была исторической.