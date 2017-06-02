Белорусская армия приняла на вооружение новейшие танки Т-72Б3

Сегодня 969-й базе резерва танков были переданы первые боевые машины Т-72Б3, сообщает телеканал «ВоенТВ». На мероприятии присутствовали министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, а также российская делегация от акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».



Фото: voentv.mil.by

Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем, мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.

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Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.



Фото: voentv.mil.by

Танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола и новый комплекс управляемого вооружения, который гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до пяти километров.

Также Т-72Б3 оснастили новым противопожарным оборудованием и радиостанцией УКВ диапазона Р-168−25У-2 «Акведук». Планируется, что эти машины примут участие в танковом биатлоне, который пройдет в августе этого года.