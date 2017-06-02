Группа энтузиастов из Южной Кореи на своей страничке в Facebook предлагает всем желающим бесплатно «отфотошопить» свои снимки — добавить или удалить оттуда какие-либо элементы. Впрочем, далеко не всегда заказчикам нравится полученный результат. Ресурс boredpanda выбрал несколько примеров таких «неудачных» правок фотографий.

«Пожалуйста, сделайте, чтобы картинка стала более страшной»





«Сделайте снимок более динамичным»





«Можно, чтобы на снимке я был в форме?»





«Пожалуйста, сделайте, чтобы я выглядел, как герой в военном сражении»





«Я сфотографировался в прыжке, но у меня немного торчит нижнее белье. Можно его убрать?»





«На фото кажется, что я сплю. Можно поправить, чтобы было понятно, что я усердно работаю?»





«А можно убрать из фото носки и добавить бутылку Соджу?»





«Сделайте фото более драматичным»





«Сделайте, чтобы я стал выше друга»





«Добавьте носки, пожалуйста»





«Мой друг недавно поженился. Можно это как-то показать на снимке?»





«Фон слишком скучный. Сделайте картинку более захватывающей»





«Сделайте, чтобы это выглядело, как будто я ем то, чего никто никогда не пробовал»





«Сделайте мою фигуру получше»





«Добавьте в кадр Железного человека»





«Этот кадр сделан в Камбодже. Здесь я ем мясо лягушки, но совершенно не понятно, что это именно лягушка»





«Можно, чтобы я был, как сутенер в окружении девушек?»



