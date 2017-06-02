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"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

03.06.2017 08:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Группа энтузиастов из Южной Кореи на своей страничке в Facebook предлагает всем желающим бесплатно «отфотошопить» свои снимки — добавить или удалить оттуда какие-либо элементы. Впрочем, далеко не всегда заказчикам нравится полученный результат. Ресурс boredpanda выбрал несколько примеров таких «неудачных» правок фотографий.

«Пожалуйста, сделайте, чтобы картинка стала более страшной»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Сделайте снимок более динамичным»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Можно, чтобы на снимке я был в форме?»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Пожалуйста, сделайте, чтобы я выглядел, как герой в военном сражении»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Я сфотографировался в прыжке, но у меня немного торчит нижнее белье. Можно его убрать?»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«На фото кажется, что я сплю. Можно поправить, чтобы было понятно, что я усердно работаю?»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«А можно убрать из фото носки и добавить бутылку Соджу?»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Сделайте фото более драматичным»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Сделайте, чтобы я стал выше друга»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Добавьте носки, пожалуйста»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Мой друг недавно поженился. Можно это как-то показать на снимке?»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Фон слишком скучный. Сделайте картинку более захватывающей»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Сделайте, чтобы это выглядело, как будто я ем то, чего никто никогда не пробовал»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Сделайте мою фигуру получше»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Добавьте в кадр Железного человека»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Этот кадр сделан в Камбодже. Здесь я ем мясо лягушки, но совершенно не понятно, что это именно лягушка»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

«Можно, чтобы я был, как сутенер в окружении девушек?»

"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"

 
 
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Группа энтузиастов из Южной Кореи на своей страничке в Facebook предлагает всем желающим бесплатно «отфотошопить» свои снимки — добавить или удалить оттуда...

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