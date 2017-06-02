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"Уберите нижнее белье": как работают корейские "мастера фотошопа"
03.06.2017 08:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Группа энтузиастов из Южной Кореи
«Пожалуйста, сделайте, чтобы картинка стала более страшной»
«Сделайте снимок более динамичным»
«Можно, чтобы на снимке я был в форме?»
«Пожалуйста, сделайте, чтобы я выглядел, как герой в военном сражении»
«Я сфотографировался в прыжке, но у меня немного торчит нижнее белье. Можно его убрать?»
«На фото кажется, что я сплю. Можно поправить, чтобы было понятно, что я усердно работаю?»
«А можно убрать из фото носки и добавить бутылку Соджу?»
«Сделайте фото более драматичным»
«Сделайте, чтобы я стал выше друга»
«Добавьте носки, пожалуйста»
«Мой друг недавно поженился. Можно это как-то показать на снимке?»
«Фон слишком скучный. Сделайте картинку более захватывающей»
«Сделайте, чтобы это выглядело, как будто я ем то, чего никто никогда не пробовал»
«Сделайте мою фигуру получше»
«Добавьте в кадр Железного человека»
«Этот кадр сделан в Камбодже. Здесь я ем мясо лягушки, но совершенно не понятно, что это именно лягушка»
«Можно, чтобы я был, как сутенер в окружении девушек?»
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Группа энтузиастов из Южной Кореи на своей страничке в Facebook предлагает всем желающим бесплатно «отфотошопить» свои снимки — добавить или удалить оттуда...
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