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В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем

03.06.2017 22:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новые версии iOS и macOS, «умная» колонка с Siri и, возможно, следующие версии планшетов, ноутбуков и MacBook Air. 5 июня в Сан-Хосе начнётся конференция разработчиков WWDC 2017. Главным событием на мероприятии Apple считается вступительная презентация компании, на которой традиционно анонсируют обновления операционных систем, новые сервисы и иногда показывают новинки среди гаджетов.

В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем

Обновленные операционные системы

В новой версии iOS обновится дизайн, эксперты ждут появления «тёмной темы». Это связывают со слухами о том, что следующие iPhone оснастят OLED-дисплеями, которые умеют выключать пиксели, создавая «реальный» чёрный цвет. Включив «тёмную тему» пользователи смогут сэкономить заряд аккумулятора и продлить время работы устройства, потому что большую часть времени существенная часть экрана будет неактивна.

Появится возможность переводить деньги друзьям. Пока неясно, как именно Apple интегрирует переводы в свою экосистему. Западная пресса предполагает, что это будет либо отдельный сервис (Apple Cash), либо функция в Apple Pay или iMessage. По слухам, компания уже провела переговоры с партнерами в платежной индустрии.

Стандартные приложения подвергнут переработке, как это было в 2016 году с «Сообщениями» и «Фото». Наиболее вероятный претендент в этот раз — Apple Music. Компания уже давно не скрывает своих планов запустить стриминг видео и даже приобрела эксклюзивные права на выпуск нескольких шоу эксклюзивно в Apple Music. Поэтому стоит ждать редизайна потокового сервиса, который переориентируется и на видеоконтент. К тому же 8 августа состоится эксклюзивный выход Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом, а вскоре после него появится и анонсированное ранее реалити-шоу Planet of the Apps («Планета приложений»).

В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем

Владельцы iPad получат улучшенную интеграцию Pencil. Скорее всего в стандартные приложения, такие как «Почта» и Safari, добавят функцию аннотаций с помощью стилуса. Помимо этого журналисты не исключают, что Apple глубоко интегрирует в систему Pencil по примеру Samsung и S Pen.

В iPad Pro стоит ждать появления функции перетаскивания объектов в режиме мультизадачности и возможности использовать несколько аккаунтов на одном устройстве. Разработчики из Readdle уже реализовали функцию drag-and-drop между своими приложениями, не дожидаясь Apple.

Большинство экспертов сходятся в том, что центральным элементом презентации Apple станет Siri. Голосовой помощник компании скорее всего станет существенно умнее и будет проще интегрироваться с приложениями от сторонних разработчиков. Для этих целей компания может добавить отдельный сопроцессор в новые iPhone.

MacOS 10.13, вероятно, получит обновление с небольшими нововведениями. Например, Siri, появившаяся в настольной системе в 2016 году, сможет взаимодействовать с приложениями сторонних разработчиков.

Ожидается, что с watchOS 4 «умные» часы компании станут работать ещё лучше и быстрее, а Apple продолжит делать упор на функции отслеживания здоровья. Стоит ждать обновления приложения «Тренировка», в который добавят новые виды активностей. Остальные функции остаются в секрете.

Про обновление tvOS 11 также практически ничего неизвестно, но вероятно оно обойдётся без крупных нововведений. С новой версией на Apple TV придёт сервис Amazon Prime Video и возможно улучшится работа Siri.

В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем

Колонка с Siri

Время от времени Apple анонсирует новые устройства на WWDC. Например, в 2013 году на конференции показали Mac Pro с цилиндрическим корпусом. В этот раз поклонники компании ожидают появления «умной» колонки с Siri. Об этом в конце апреля рассказал журналист Сонни Диксон, который ранее безошибочно предсказывал характеристики новых iPhone. Его слова подтвердил аналитик Минг-Чи Куо, который также известен своими точными прогнозами. На это намекает и тот факт, что компания начала производство некой колонки с функцией «виртуального объёмного звука».

По имеющейся у журналистов информации, в устройстве с Siri будет семь динамиков, процессор от iPhone 6s, а также поддержка Wi-Fi, Bluetooth и AirPlay. Ожидается интеграция с бытовой техникой, например домашним кинотеатром с помощью HomeKit. Внешний вид колонки от Apple будет напоминать Mac Pro c более тонким корпусом и сенсорным управлением.

По информации Минг-Чи Куо, устройство находится в разработке уже более двух лет, а его производством займётся та же компания, которая изготавливает наушники AirPods. Аналитик уточнил, что колонка от Apple будет дороже Amazon Echo, которая в России стоит 20 тысяч рублей. В продаже устройство стоит ждать к 2018 году.

Издание The Verge ожидает от Apple анонса API или среды разработки для технологии дополненной реальности (AR), которую Тим Кук называл «такой же большой идеей, как смартфон». Кроме того, в прессе с периодически появляются новости о планах Apple разработать очки с этой технологией.

В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем

Новые модели MacBook, iPad и других устройств

Благодаря заявке, опубликованной на сайте Евразийской экономической комиссии уже известно, что компания готовит к выпуску как минимум пять новых устройств, работающих под управлением операционной системы macOS Sierra.

Откровений ждать не стоит, вероятно Apple оснастит устройства последними процессорами Intel Kaby Lake, которые дадут небольшой прирост к производительности и энергоэффективности. Эксперты предполагают, что речь идёт о четырёх моделях ноутбуков MacBook Pro (13- и 15-дюймовые с Touch Bar и без), а пятым может быть новый MacBook Air, который не обновлялся уже два года, или 12-дюймовый MacBook.

Однако наименования моделей (A1289, A1347, A1418, A1419 и A1481) указывают на то, что обновить планируют старый Mac Pro в форм-факторе Tower, Mac Mini, две версии iMac (c 4к и 5к-дисплеями) и новый Mac Pro в цилиндрическом корпусе.

Кроме того, в документе ЕЭК указаны четыре новых планшетных устройства под управлением iOS 10 и беспроводная клавиатура. Ожидается, что два из них это две новые модели iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном (с сотовым модулем и без). Физические размеры новинок будут такими же, как у 9,7-дюймового iPad Pro благодаря суженным рамкам. Про остальные устройства информации нет, однако все наименования моделей не связаны с существующими продуктами. Обычный iPad Apple уже обновила в марте 2017 года.

Конференция WWDC начнётся в понедельник, 5 июня в 20:00.

В понедельник Apple представит обновления для своих гаджетов и операционных систем

 
 
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Новые версии iOS и macOS, «умная» колонка с Siri и, возможно, следующие версии планшетов, ноутбуков и MacBook Air. 5 июня в Сан-Хосе начнётся конференция разработчиков WWDC 2017....

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