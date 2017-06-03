Белорусский киберспорт стал на шаг ближе к спорту традиционному. Белорусская федерация киберспорта подписала договор о сотрудничестве с ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и хоккейным клубом «Динамо Минск».



Фото: Ольга Шиманович / Белорусская федерация киберспорта

В церемонии подписания участвовали председатель Белорусской федерацией киберспорта Денис Богуш, заместитель генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Нагайченко и первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Сафарьян.

Организации договорились сотрудничать и делиться опытом в проведении мероприятий.

— Синергия реальной федерации футбола и хоккейного клуба для нас очень много значит. Поэтому мы постараемся ни в коем случае не конкурировать, а учиться и проводить трансляции и турниры высокого спортивного уровня, — сказал Денис Богуш.

— Футбол пока является самым массовым в мире видом спорта. Но видя, как развивается киберспорт, мы чувствуем, что конкуренция усиливается, — заметил Сергей Сафарьян. — Наверное, наше присутствие здесь подтверждает лишний раз, что среди разных федераций нет какой-то конкуренции или неприязни. Чаще всего это именно партнерские отношения, мы готовы помогать друг другу.

Подписание прошло в фан-доме хоккейного клуба «Динамо-Минск» в ходе «Киберспортивного уик-энда». Также на мероприятии провели турниры в дисциплинах FIFA 17 и NHL 17.



Фото: Ольга Шиманович / Белорусская федерация киберспорта



Фото: Ольга Шиманович / Белорусская федерация киберспорта



Фото: Ольга Шиманович / Белорусская федерация киберспорта

Напомним, Белорусская федерация киберспорта была зарегистрирована в январе 2017 года и начала работу в конце февраля. Создатели федерации надеются, что Беларусь войдет в состав стран-участниц Международной федерации киберспорта (IeSF). Также в планах организации — запуск общереспубликанского киберспортивного чемпионата и проведение студенческих лиг.