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Белорусская федерация киберспорта договорилась сотрудничать с АБФФ и ХК "Динамо"
04.06.2017 22:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Белорусский киберспорт стал на шаг ближе к спорту традиционному. Белорусская федерация киберспорта подписала договор о сотрудничестве с ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и хоккейным клубом «Динамо Минск».
В церемонии подписания участвовали председатель Белорусской федерацией киберспорта Денис Богуш, заместитель генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Нагайченко и первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Сафарьян.
Организации договорились сотрудничать и делиться опытом в проведении мероприятий.
— Синергия реальной федерации футбола и хоккейного клуба для нас очень много значит. Поэтому мы постараемся ни в коем случае не конкурировать, а учиться и проводить трансляции и турниры высокого спортивного уровня, — сказал Денис Богуш.
— Футбол пока является самым массовым в мире видом спорта. Но видя, как развивается киберспорт, мы чувствуем, что конкуренция усиливается, — заметил Сергей Сафарьян. — Наверное, наше присутствие здесь подтверждает лишний раз, что среди разных федераций нет какой-то конкуренции или неприязни. Чаще всего это именно партнерские отношения, мы готовы помогать друг другу.
Подписание прошло в фан-доме хоккейного клуба «Динамо-Минск» в ходе «Киберспортивного уик-энда». Также на мероприятии провели турниры в дисциплинах FIFA 17 и NHL 17.
Напомним, Белорусская федерация киберспорта
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Белорусский киберспорт стал на шаг ближе к спорту традиционному. Белорусская федерация киберспорта подписала договор о сотрудничестве с ассоциацией...
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