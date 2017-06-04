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Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае

04.06.2017 23:12 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Японская компания Hitachi построила лифт, который разгоняется до скорости 75 километров в час, сообщают информационные агентства.

Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае
© Pexels
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Самый быстрый на планете лифт начал работать в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу. Ультраскоростной лифт способен подняться на крышу здания, высота которого составляет 530 метров, за 25 секунд.

Такая астрономическая скорость была зафиксирована во время испытаний. В повседневном режиме лифт будет подниматься и опускаться медленнее, передает Daily Mail. Однако не намного — со скоростью 72 км/ч.

До появления нового рекордсмена звание самого быстрого лифта принадлежало шанхайскому "брату", который развивает скорость в 69 км/ч.

Также сообщается, что спускаться лифт в финансовом центре будет не с головокружительной скоростью, а вдвое медленнее. Достигнуть первого этажа можно за минуту при скорости 36 км/ч.

 
Теги: Минск
 
 
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Головокружительный подъем ожидает посетителей финансового центра в Гуанчжоу, ведь там теперь работает "скоростной" лифт.

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