|
Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае
04.06.2017 23:12 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Японская компания Hitachi построила лифт, который разгоняется до скорости 75 километров в час, сообщают информационные агентства.
Самый быстрый на планете лифт начал работать в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу. Ультраскоростной лифт способен подняться на крышу здания, высота которого составляет 530 метров, за 25 секунд.
Такая астрономическая скорость была зафиксирована во время испытаний. В повседневном режиме лифт будет подниматься и опускаться медленнее, передает
До появления нового рекордсмена звание самого быстрого лифта принадлежало шанхайскому "брату", который развивает скорость в 69 км/ч.
Также сообщается, что спускаться лифт в финансовом центре будет не с головокружительной скоростью, а вдвое медленнее. Достигнуть первого этажа можно за минуту при скорости 36 км/ч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Головокружительный подъем ожидает посетителей финансового центра в Гуанчжоу, ведь там теперь работает "скоростной" лифт.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии