Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Японская компания Hitachi построила лифт, который разгоняется до скорости 75 километров в час, сообщают информационные агентства.

Самый быстрый на планете лифт начал работать в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу. Ультраскоростной лифт способен подняться на крышу здания, высота которого составляет 530 метров, за 25 секунд.

Такая астрономическая скорость была зафиксирована во время испытаний. В повседневном режиме лифт будет подниматься и опускаться медленнее, передает Daily Mail . Однако не намного — со скоростью 72 км/ч.

До появления нового рекордсмена звание самого быстрого лифта принадлежало шанхайскому "брату", который развивает скорость в 69 км/ч.

Также сообщается, что спускаться лифт в финансовом центре будет не с головокружительной скоростью, а вдвое медленнее. Достигнуть первого этажа можно за минуту при скорости 36 км/ч.