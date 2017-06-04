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Картинка дня: отец семейства стрижет лужайку во время торнадо

05.06.2017 12:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Рядом с домом Теуниса Весселса (Theunis Wessels) разбушевался торнадо. Однако это не стало поводом перестать стричь лужайку. Об этом рассказало издание Buzzfeed.

Картинка дня: отец семейства стрижет лужайку во время торнадо
Фото: Cecilia Wessels / buzzfeed.com

Теунис и его жена Сесилия живут в городке Три Хиллз в Канаде. Стрижка газона долгое время была в списке домашних обязанностей Теуниса. Он выбрал вечер пятницы, чтобы заняться домашними делами, так как газон обычно стригут перед дождем.

Сесилия в это время дремала. Ее разбудила девятилетняя дочь, которая испугалась огромной воронки торнадо рядом с домом. Женщина выглянула в окно и увидела мужа, который как ни в чем не бывало возился в газонокосилкой.

Картинка дня: отец семейства стрижет лужайку во время торнадо
Фото: Cecilia Wessels / buzzfeed.com
Картинка дня: отец семейства стрижет лужайку во время торнадо
Фото: Cecilia Wessels / buzzfeed.com

Семья переехала в Канаду из ЮАР семь лет назад. Хотя они не видели торнадо раньше, по словам Сесилии, ее муж был абсолютно спокоен, так как прошел курс известного «охотника на торнадо» Грега Джонсона.

Женщина сделала фотографию, чтобы показать родным в ЮАР, как выглядит торнадо. Она опубликовала на Facebook снимок с подписью «Мой зверь ухаживает за лужайкой с ветерком в волосах». И получила множество похожих комментариев: «Почему твой муж косит газон?»

В результате фото получило вирусную популярность в Facebook. Комментаторы назвали Теуниса «Чаком Норрисом газонокосилок».

 
 
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Рядом с домом Теуниса Весселса (Theunis Wessels) разбушевался торнадо. Однако это не стало поводом перестать стричь лужайку. Об этом рассказало издание Buzzfeed.

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