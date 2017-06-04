Компания Apple выплатила разработчикам приложений более $70 миллиардов с момент запуска магазина App Store в 2008 году. Год назад этот показатель составлял $50 миллиардов.

За последние 12 месяцев количество загрузок в App Store выросло более чем на 70%. Этому, в частности, способствовали игры Pokemon GO и Super Mario Run.

Обычно комиссия Apple от размещения приложений в App Store составляет 30%. Таким образом, сервис уже принес компании около $30 миллиардов чистой прибыли.





Сейчас компания активно призывает разработчиков продавать больше подписок и сервисов через приложения в обмен на снижение комиссии. Не всем нравится такая политика, в связи с чем некоторые разработчики предпочитают продавать подписки через собственные сайты по сниженной цене.