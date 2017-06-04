Продажи видеокарт упали на 19,2%

В первом квартале 2017 года было продано 10 миллионов видеокарт, что на 19,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете аналитической компании Jon Peddie Research.

Рынок графических ускорителей продолжает падать вслед за сокращением спроса на персональные компьютеры. Для сравнения, в 2005 году были реализовано 44 миллиона видеокарт.

Наибольшей популярностью пользуется продукция NVIDIA, которая контролирует 72,5% рынка. Конкурирующая AMD имеет долю на уровне 27,5%.





Производители видеокарт утверждают, что лучше всего продаются игровые ускорители. Однако, чтобы нивелировать падение доходов от сокращения поставок, они вынуждены подымать цены и искать пусти увеличения выручки за счет предложения новых премиальных решений. Так, появились дорогие карточки NVIDIA Founders Edition.