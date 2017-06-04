Rockstar отменила три сюжетных дополнения для GTA V

В Сети появилась неподтвержденная информация о том, что компания Rockstar работала сразу над тремя сюжетными дополнениями для криминального экшена Grand Theft Auto V, но все они были отменены из-за популярности GTA Online, сообщает InGame .

Первое дополнение должно было рассказать историю Тревор в качестве агента под прикрытием. Второе дополнение, героем которого должен был стать Франклин, было посвящено вторжению инопланетян в Лос-Сантос. В заключительном дополнении разработчики планировали поведать историю о нашествии зомби и полностью изменить облик игрового мира, добавив разрушенные здания и огромную защитную стену вокруг города.





Часть задумок была реализована многопользовательской игре GTA Online, которая скоро получит уже 18 обновление.

Напомним, что сейчас Rockstar полностью сфокусирована на вестерне Red Dead Redemption 2, который выйдет весной 2018 года.