Need For Speed: Payback порадует «захватывающей историей»

Компания Electronic Arts анонсировала гоночную игру Need For Speed: Payback, которая порадует большим разнообразием автомобилей, «захватывающей историей» и «самой глубокой» системой настройки автомобилей за всю историю серии, сообщает InGame .

Действие новой части разворачивается в вымышленном регионе Фортуна-Вэлли. Гонки проходят днем и ночью. В арсенале полиции теперь вертолеты и бронемашины.

Одиночная компания поведает историю про бывшего уличного гонщика Тайлера Моргана. Его обманули и вынудили уйти в изгнание. Теперь он должен заново собрать свою команду, выиграть гонку, в которой невозможно победить, и разрушить Дом — криминальный картель, подмявший под себя игорные заведения, преступников и полицию города

В Need For Speed: Payback машины поделены на пять классов; гоночный, дрифт, внедорожный, дрэг и Runner. Для каждого задания понадобится своя, подходящая машина.

Также в Фортуна-Вэлли будут попадаться заброшенные машины, которые можно будет превратить из металлолома в уникальный суперкар.

Все, кто оформит предварительный заказ на Need For Speed: Payback, получат платиновый набор машин, дающий моментальный доступ к пяти машинам с уникальной настройкой и внешним видом, а также эксклюзивным платиновым синим дымом покрышек. В число машин входят Nissan 350Z, Chevrolet Camaro SS, Ford F-150 Raptor, Volkswagen Golf GTI Clubsport.

Релиз Need For Speed: Payback состоится 10 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.