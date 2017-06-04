YotaPhone 3 анонсируют 15 июня

Презентация двухэкранного смартфона YotaPhone 3 состоится на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине 15–19 июня, сообщает РБК.

Продажи YotaPhone 3 начнутся в сентябре в Китае. В этом же месяце стартуют прием онлайн заказов на устройство в России, но в рознице оно появится позже. Стоимость смартфона составит $400–450 за модель с максимальной внутренней памятью.





Производством смартфона занимается китайская компания BaoliYota Technology. Характеристики устройства держатся в секрете. Однако известно, что новая модель будет больше и мощнее.

Создатели смартфон планируют добиться продаж на уровне сотен тысяч устройств.

По оценкам экспертов, оригинальный YotaPhone продался тиражом 50 тысяч штук, а на модель второго поколения пришлось всего 30 тысяч продаж.