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YotaPhone 3 анонсируют 15 июня
05.06.2017 11:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация двухэкранного смартфона YotaPhone 3 состоится на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине 15–19 июня, сообщает РБК.
Продажи YotaPhone 3 начнутся в сентябре в Китае. В этом же месяце стартуют прием онлайн заказов на устройство в России, но в рознице оно появится позже. Стоимость смартфона составит $400–450 за модель с максимальной внутренней памятью.
Производством смартфона занимается китайская компания BaoliYota Technology. Характеристики устройства держатся в секрете. Однако известно, что новая модель будет больше и мощнее.
Создатели смартфон планируют добиться продаж на уровне сотен тысяч устройств.
По оценкам экспертов, оригинальный YotaPhone продался тиражом 50 тысяч штук, а на модель второго поколения пришлось всего 30 тысяч продаж.
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Презентация двухэкранного смартфона YotaPhone 3 состоится на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО»...
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