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iPhone 8 с дактилоскопом на тыльной стороне показался на фото
05.06.2017 11:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Сети появились «живые» фотографии нового смартфона Apple с дактилоскопом на тыльной стороне. Пока их подлинности не подтверждена.
Аппарат на снимке имеет тонкий металлический корпус и огромный экран. Аппаратной кнопки Home нет, а основная камера имеет два вертикально расположенных объектива.
Изначально предполагалось, что юбилейный iPhone 8 получит симметрично изогнутый экран со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Позже стало известно, что компания отказалась от изогнутого дисплея из-за проблем с ламинированием и хрупкости такого решения, тогда как интегрированный в экран дактилоскоп может работать неидеально.
Первым смартфоном со сканером отпечатков пальцев в экране должен был стать Samsung Galaxy S8, но подрядчик не успел закончить работу вовремя.
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В Сети появились «живые» фотографии нового смартфона Apple с дактилоскопом на тыльной стороне....
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