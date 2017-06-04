iPhone 8 с дактилоскопом на тыльной стороне показался на фото

В Сети появились «живые» фотографии нового смартфона Apple с дактилоскопом на тыльной стороне. Пока их подлинности не подтверждена.

Аппарат на снимке имеет тонкий металлический корпус и огромный экран. Аппаратной кнопки Home нет, а основная камера имеет два вертикально расположенных объектива.

Изначально предполагалось, что юбилейный iPhone 8 получит симметрично изогнутый экран со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Позже стало известно, что компания отказалась от изогнутого дисплея из-за проблем с ламинированием и хрупкости такого решения, тогда как интегрированный в экран дактилоскоп может работать неидеально.

Первым смартфоном со сканером отпечатков пальцев в экране должен был стать Samsung Galaxy S8, но подрядчик не успел закончить работу вовремя.