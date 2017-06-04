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МТС предложил бесконечный 4G-трафик за 1 копейку в месяц

05.06.2017 12:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС предложил бесконечный 4G-трафик за 1 копейку в месяц

МТС объявляет акции на тарифных планах «4G мини» и «Безлимитище». Новые абоненты, выбравшие эти тарифы при подключении на услуги оператора по 15 ноября 2017 года, смогут пользоваться мобильным интернетом без ограничений по трафику и скорости на улучшенных условиях.

На тарифе «4G мини», в который входит 1,5 ГБ интернет-трафика и 500 минут внутри сети в месяц, доступна акционная услуга «4G Безлимит». Она открывает новым абонентам компании доступ к неограниченному мобильному интернету в сети LTE всего за 1 копейку сверх абонентской платы. На период акции она составит всего 5,95 руб. И еще один бонус – дополнительные 1,5 ГБ интернета на каждые 30 дней действия специального предложения.

Те, кто хочет пользоваться безлимитным мобильным интернетом на постоянной основе, все еще могут выгодно подключиться на уникальный тарифный план «Безлимитище». Для всех новых клиентов МТС абонентская плата со скидкой составит всего 7,95 руб. Кроме того, участники акции ежемесячно получают дополнительный пакет голосового трафика: 400 минут во все сети страны.

Обе акции продлятся по 15 ноября 2017 года и актуальны для всех новых абонентов компании. Срок действия бонусов в рамках этих предложений – 90 дней с момента активации.

 
 
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МТС объявляет акции на тарифных планах «4G мини» и «Безлимитище». Новые...

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