МТС запускает новые 4G-тарифы

МТС анонсирован новые 4G-тарифы. Новое предложение включает до 6 ГБ мобильного интернета, а также до 2 000 минут на звонки внутри сети. К запуску новой линейки оператор приурочил и новые акции, которые позволяют получить еще больше интернет-трафика при сниженной абонентской плате.

Линейка 4G состоит из четырех тарифных планов: «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». Их абонентам ежемесячно начисляется от 250 МБ до 3 ГБ мобильного интернета в любых сетях МТС и пакет аналогичного объема в сети LTE – в сумме до 6 ГБ трафика. Так, например, абоненты «4G макси» получат 1,5 ГБ трафика в сетях 2G, 3G и 4G, а также 1,5 ГБ дополнительного LTE-трафика.

Новые клиенты оператора, которые выберут тарифные планы «4G» по 15 ноября 2017 года, смогут пользоваться ими со скидкой на ежемесячный платеж 50 %. Таким образом, ежемесячная плата в рамках акции составляет от 2,95 руб. в зависимости от тарифа. Кроме этого, для новых абонентов МТС бесплатно удвоит пакеты мобильного интернета. Оба бонуса предоставляются на 90 дней.





Существующие абоненты при переходе до 15 ноября 2017 года включительно на новую линейку тарифных планов «4G», за исключением тарифа «4G лайт», будут получать увеличенные пакеты мобильного интернета в течение 90 дней. При этом до конца сентября ежемесячная плата на тарифах «4G» зафиксирована на уровне тарифов линейки «МТС СМАРТ».

На линейке «4G» предусмотрены дополнительные услуги, которые делают новые предложения еще более удобными и выгодными. Так, для сохранения неизрасходованного мобильного интернета на тарифах «4G» введена опция «4G-бокс», благодаря которой можно накапливать до 18 ГБ трафика. Услуга «Все сети» позволяет преобразовать внутрисетевые минуты в минуты на звонки абонентам любых белорусских операторов. Бесплатные SMS-уведомления об окончании интернет- или голосового пакета помогут с комфортом контролировать расходы на связь. Интернет-трафик сверх начисленного по тарифному плану оплачивается на условиях Открытого интернета.