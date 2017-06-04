Apple представляет iOS 11 и новые гаджеты (обновляется)

Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) в 20:00 по минскому времени компания Apple открывает ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC 2017. Ожидается, что в первый деньна ней будут анонсированы обновления для всех операционных систем компании, в том числе iOS 11. C полным списком предполагаемых новинок можно ознакомиться тут .

На открывающую WWDC17 презентацию пришло огромное количество людей:





В начале презентации Apple показала, что произойдет с миром без приложений. Очень забавное видео: после апокалипсиса, вызванного отсутствием программ на смартфонах и планшетах, люди собираются, чтобы воссоздать их офлайн.





Вышедший на сцену глава Apple Тим Кук рассказал, что это самая крупнейшая конференция за всю историю проведения WWDC. Он сообщил, что на данный момент в мире 16 миллиона зарегистрированных разработчиков, из которых 3 миллиона добавилось в прошлом году.

В Сан-Хосе собрались разработчики из 75 стран мира (в том числе и из Беларуси). Самому молодому из них — 10 лет, свое первое приложение он написал в 6 лет.

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