|
Apple обещает запуск новой операционки iOS 11 уже в сентябре
05.06.2017 22:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Новая операционная система iOS 11 станет доступна для пользователей уже в сентябре текущего года, сообщил на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC) глава американской компании Тим Кук.
© REUTERS Stephen Lam
"Сегодня мы улучшим лучшую и самую продвинутую в мире операционную систему iOS 10 до iOS 11", – заявил Кук.
Он также назвал новинки iOS – мужской голос персонального помощника системы Siri, а женский стал более живым. Кроме того, Siri теперь будет оснащена встроенным переводчиком, а также начнет "учиться", запоминая интересы владельца устройства и предлагая ему соответствующий контент.
По словам Кука, новая iOS будет также предоставлять возможность частных расчетов в приложении Apple Pay.
Корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, ее штаб-квартира находится в Купертино в штате Калифорния. Apple производит ПК, планшеты, смартфоны, аудиоплееры, "умные часы" и программное обеспечение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У персонального помощника системы Siri появится мужской голос, а женский станет более живым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии