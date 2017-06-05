Apple обещает запуск новой операционки iOS 11 уже в сентябре

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Новая операционная система iOS 11 станет доступна для пользователей уже в сентябре текущего года, сообщил на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC) глава американской компании Тим Кук.



© REUTERS Stephen Lam Apple представляет сегодня новые продукты

"Сегодня мы улучшим лучшую и самую продвинутую в мире операционную систему iOS 10 до iOS 11", – заявил Кук.

Он также назвал новинки iOS – мужской голос персонального помощника системы Siri, а женский стал более живым. Кроме того, Siri теперь будет оснащена встроенным переводчиком, а также начнет "учиться", запоминая интересы владельца устройства и предлагая ему соответствующий контент.

По словам Кука, новая iOS будет также предоставлять возможность частных расчетов в приложении Apple Pay.

Корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, ее штаб-квартира находится в Купертино в штате Калифорния. Apple производит ПК, планшеты, смартфоны, аудиоплееры, "умные часы" и программное обеспечение.