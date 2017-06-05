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Apple представляет сегодня новые продукты

05.06.2017 21:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Американская корпорация Apple представит вечером в понедельник свои новые разработки и продукты, однако, как ожидается, новые модели iPhone поклонникам еще не покажут.

Apple представляет сегодня новые продукты
© Sputnik/ Андрей Диченко
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Компания регулярно устраивает презентации новых продуктов на открытии американской конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), проходящей в Сан-Хосе. В текущем году мероприятие состоится вечером в понедельник – однако по белорусскому времени это будет уже раннее утро вторника.

Как прогнозируют эксперты, Apple представит на конференции новую "умную колонку" с поддержкой Siri, а также iPad нового размера и более мощный MacBook.

Несмотря на слухи о возможной презентации нового iPhone X и iPhone 7s, скорее всего, Apple представит очередные модели смартфонов лишь в сентябре 2017 года.

Из-за подготовки компании Apple к WWDC некоторое время части пользователей был даже не доступен AppStore, а обзоры со "сливами" о возможных новинках набирают популярность.

Первые оценки новинкам Apple будут даны сразу после презентации – за этим можно будет проследить по росту или падению акций американской корпорации.

 
Теги: Минск
 
 
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Как ожидается, американская компания покажет "умную" колонку, новые iPad и MacBook, однако подробности Apple держат в секрете.

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