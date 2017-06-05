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watchOS 4: больше умных технологий и фитнес-функций для Apple Watch

06.06.2017 10:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Представлена watchOS 4 с умным циферблатом Siri

Компания Apple представила операционную систему watchOS 4 с циферблатом Siri, который предугадывает важную для пользователя информацию и показывает ее в течение дня.

Также обновилось приложение «Активность». Теперь оно будет давать пользователю еще больше советов и подсказов, которые помогут чаще закрывать кольца активности. В добавок к этому приложение будет ставить индивидуальные цели на месяц.

watchOS 4: больше умных технологий и фитнес-функций для Apple Watch

В обновленном приложении «Тренировка» добавлены новые настройки для тренировок по плаванию в бассейне, а также новые алгоритмы измерения движения и сердечной активности для интервальных тренировок высокой интенсивности. Для тех, кто проводит сдвоенные тренировки или занимается триатлоном, в watchOS 4 появилась возможность объединять несколько тренировок, чтобы подсчитывать общее время и количество сожженных калорий.

Данные с Apple Watch будут автоматически синхронизироваться с тренажерами, а обновленное приложение «Музыка» автоматически загрузит любимую музыку на часы.

Финальная версия watchOS 4 выйдет осенью.

 
 
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Представлена watchOS 4 с умным циферблатом Siri Компания Apple представила операционную систему watchOS 4 с...

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