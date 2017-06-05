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Представлена iOS 11 с новыми функциями и поддержкой дополненной реальности

06.06.2017 11:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple официально представила операционную систему iOS 11. Бета-версия нового крупного обновления станет доступна простым пользователям в конце июня, а финальный релиз состоится осенью.

Новая система позволяет разработчикам создавать приложения дополненной реальности для iPhone и iPad, использующие встроенную камеру. Таким образом, смартфоны и планшеты Apple уже можно считать самыми популярными AR-устройствами.

Также разработчики смогут задействовать технологии машинного обучения на устройстве, чтобы легко создавать интеллектуальные самообучающиеся приложения, способные предсказывать действия пользователя.

Новая настраиваемая панель Dock дает быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана, а обновленный переключатель приложений помогает легче переходить между парами активных приложений, открытых в Split View, а теперь и в Slide Over.

В новом приложении «Файлы» собраны все пользовательские файлы независимо от места их хранения: на устройстве, в iCloud Drive и на других сервисах, таких как Box или Dropbox. Во всей системе доступен жест перетаскивания, поэтому перемещать изображения и текст стало еще легче и удобнее.

Представлена iOS 11 с новыми функциями и поддержкой дополненной реальности

Siri стала еще естественнее и выразительнее. Интонация, тембр голоса, темп речи и смысловые ударения настраиваются в процессе речи, а английские слова и фразы можно переводить на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.

В «Пункте управления» появилось больше возможностей настройки: теперь можно собрать часто используемые элементы на одной странице. А на новом заблокированном экране можно удобно просматривать все уведомления вместе.

Также в iOS 11 можно снимать портреты с оптической стабилизацией изображения, вспышкой True Tone и HDR.

Среди других новых функций iOS 11 — денежные переводы через Apple Pay и функция «Не беспокоить» для водителей, помогающая не отвлекаться в дороге.

 
 
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Компания Apple официально представила операционную систему iOS 11. Бета-версия нового крупного...

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