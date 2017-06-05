Представлена операционная система macOS High Sierra

Компания Apple представила операционную систему macOS High Sierra. Она предлагает совершенно новую систему хранения файлов, поддерживает технологию высокоэффективного кодирования видео (HEVC) и должна способствовать популяризации машинного обучения и виртуальной реальности.

Новая файловая система Apple (APFS) позволяет мгновенно выполнять повседневные действия, такие как копирование файлов или папок, обеспечивает сохранность данных в случае перебоев в электроснабжении и системных сбоев, а также надежно защищает файлы с помощью встроенного шифрования.

Поддержка отраслевого стандарта HEVC (H.265) позволяет воспроизводить в обычном и потоковом режиме видеофайлы в разрешении 4K, занимающие до 40% меньше места, чем при существующем стандарте H.264.





Технология Metal 2 получила поддержку машинного обучения, которое используется для машинного зрения, распознавания речи и обработки естественного языка. Также новый API позволяет создавать контент для виртуальной реальности н абазе графических движков Unity и Unreal Engine.

Кроме того, в macOS High Sierra улучшены многие приложения, с которыми пользователи Mac работают каждый день, например, Фото, Safari и Почта. Позже в этом году в Final Cut Pro X будет добавлена поддержка профессиональных потоков 360 градусов с возможностью импорта, монтажа и экспорта сферического видео.