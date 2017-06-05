App Store получил совершенно новый интерфейс с советами и авторскими статьями

Компания Apple представила совершенно новый, полностью переработанный магазин App Store.

Новый интерфейс призван упростить поиск новых игр и приложений. Также он содержит авторские и редакционные статьи (в том числе подробные интервью, полезные советы и подборки самых актуальных приложений и игр), ежедневно публикуемые на новой вкладке «Сегодня».

Игры — самая популярная категория в App Store, и в новом интерфейсе для них предусмотрена специальная вкладка с рекомендуемыми релизами и обновлениями, интригующими видеороликами, топ-чартами для игр и тщательно составленными подборками.





Собственная вкладка будет и у приложений: на ней посетители App Store найдут нужные, полезные и интересные программы. Также она будет содержать актуальные рекомендации, видеоролики и подборки по 24 категориям, а также списки самых популярных приложений.

На вкладке «Обновления» пользователи смогут мгновенно узнать, что изменилось в их любимых приложениях и играх с выходом последних обновлений, а система поиска теперь охватывает и редакционные материалы на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Приложения».

С момента запуска App Store в 2008 году пользователи скачали из магазина более 180 миллиардов приложений. Еженедельно App Store посещает более 500 миллионов уникальных пользователей.