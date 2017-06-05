Представлены обновленные ноутбуки MacBook и MacBook Pro

Компания Apple представила обновленные ноутбуки MacBook и MacBook Pro с процессорами Kaby Lake Core. Компанию им составила новая модель MacBook Pro 13 дюймов.

Теперь на MacBook установлены более быстрые процессоры Kaby Lake Core i7 с тактовой частотой до 1,3 ГГц и ускорением Turbo Boost до 3,6 ГГц. Накопители стали до 50% быстрее, а поддерживаемый объем памяти — вдвое больше. Вес компьютера составляет 0,92 кг, толщина - 13,1 мм.

Обновленный MacBook Pro оснащен процессорами Kaby Lake Core i7 с тактовой частотой до 3,5 ГГц и ускорением Turbo Boost до 4,0 ГГц, а 15-дюймовый MacBook Pro — процессорами Core i7 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц.





Теперь стандартная конфигурация MacBook Pro 15 дюймов включает более мощный дискретный графический ускоритель Radeon Pro 500, а MacBook Pro 13 дюймов доступен в новой конфигурации.

Обновленные ноутбуки MacBook и MacBook Pro поступят в продажу 7 июня по цене от $1300.