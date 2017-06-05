Обновленные моноблоки iMac оснащены графикой Radeon Pro 500

Компания Apple представила обновленную линейку моноблоков iMac, которые теперь оснащены втрое более мощными графическими системами, более быстрыми процессорами, портами Thunderbolt 3, быстрыми накопителями и яркими дисплеями Retina.

На обновленных iMac установлены более быстрые процессоры Kaby Lake с частотой до 4,2 ГГц, ускорением Turbo Boost до 4,5 ГГц и поддержкой вдвое большего объема памяти по сравнению с моделями предыдущего поколения. Накопитель Fusion Drive, скорость работы которого увеличена до 50%, теперь входит в стандартную конфигурацию моделей 27 дюймов и старших моделей iMac 21,5 дюйма.





Вся линейка оснащена новыми процессорами Radeon Pro 500 с 8 ГБ видеопамяти. Модель 21,5 дюйма работает до трех раз быстрее, а модель 27 дюймов — до 50% быстрее.

Яркость дисплея стала выше на 43% и достигает 500 кд/м2, а благодаря поддержке 1 миллиарда цветов изображение на экране становится еще более реалистичным.

Обновленные моноблоки iMac поступят в продажу 7 июня по цене от $1300.