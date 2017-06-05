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Обновленные моноблоки iMac оснащены графикой Radeon Pro 500

06.06.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple представила обновленную линейку моноблоков iMac, которые теперь оснащены втрое более мощными графическими системами, более быстрыми процессорами, портами Thunderbolt 3, быстрыми накопителями и яркими дисплеями Retina.

На обновленных iMac установлены более быстрые процессоры Kaby Lake с частотой до 4,2 ГГц, ускорением Turbo Boost до 4,5 ГГц и поддержкой вдвое большего объема памяти по сравнению с моделями предыдущего поколения. Накопитель Fusion Drive, скорость работы которого увеличена до 50%, теперь входит в стандартную конфигурацию моделей 27 дюймов и старших моделей iMac 21,5 дюйма.

Обновленные моноблоки iMac оснащены графикой Radeon Pro 500

Вся линейка оснащена новыми процессорами Radeon Pro 500 с 8 ГБ видеопамяти. Модель 21,5 дюйма работает до трех раз быстрее, а модель 27 дюймов — до 50% быстрее.

Яркость дисплея стала выше на 43% и достигает 500 кд/м2, а благодаря поддержке 1 миллиарда цветов изображение на экране становится еще более реалистичным.

Обновленные моноблоки iMac поступят в продажу 7 июня по цене от $1300.

 
 
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Компания Apple представила обновленную линейку моноблоков iMac, которые теперь оснащены втрое более...

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