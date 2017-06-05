Apple HomePod — умный динамик за $349

Компания Apple представила HomePod — уникальный беспроводной динамик для домашнего использования, который совместим с музыкальным сервисом Apple Music и обеспечивает «потрясающее качество звучания».

Динамик HomePod чуть больше 15 сантиметров в высоту. Он снащен сабвуфером и семью направленными динамиками, каждый из которых имеет собственный усилитель. Используя технологию ориентации в пространстве, динамик определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. А шесть микрофонов с технологией подавления отраженных сигналов дают Siri возможность понимать команды независимо от того, где находится пользователь.





Кроме того, с помощью HomePod можно отправлять сообщения, узнавать новости, прогноз погоды и информацию о спортивных событиях, а также управлять компонентами умного дома.

HomePod появится в продаже в декабре — вначале в Австралии, Великобритании и США. Стоимость устройства - $349.