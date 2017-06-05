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Моноблок iMac Pro с графикой Radeon Pro Vega стоит $5000

06.06.2017 12:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple анонсировала моноблок iMac Pro. Это самый мощный настольный компьютер компании для профессиональных пользователей, которым нужно решать ресурсоемкие задачи.

iMac Pro располагает 27-дюймовым дисплеем с разрешением 5K и процессорами Intel Xeon нового поколения, имеющими до 18 вычислительных ядер. За графику отвечает видеокарта Radeon Pro Vega с 8 ГБ памяти HBM2, мощность которой при обработке чисел одинарной точности составляет 11 терафлопс. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 ГБ.

Моноблок iMac Pro с графикой Radeon Pro Vega стоит 00

iMac Pro поддерживает SSD-накопители емкостью до 4 ТБ и до 128 ГБ памяти ECC. А к четырем портам Thunderbolt 3 можно подключить до двух высокопроизводительных RAID-массивов и двух мониторов 5K одновременно. Также компьютер оснащается портом Ethernet 10 Гбит/с, через который можно передавать данные до 10 раз быстрее.

Поставки iMac Pro начнутся в декабре этого года. Стоимость устройства составит $5000.

 
 
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Apple анонсировала моноблок iMac Pro. Это самый мощный настольный компьютер компании для профессиональных...

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