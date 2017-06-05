Samsung представила линейку недорогих металлических смартфонов Galaxy J (2017)

Компания Samsung сегодня представила новую линейку смартфонов Galaxy J (2017). Они получили металлические корпуса, неплохую начинку и невысокую стоимость. Пока в линейке три смартфона — Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7.





Топовое устройство в линейке — Galaxy J7 (2017) с 5,5-дюймовым Full HD Super AMOLED дисплеем, восьмиядерным процессором Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, а также двумя 13-мегапиксельными модулями. Емкость аккумулятора устройства — 3600 мАч.

У Samsung Galaxy J5 (2017) — 5,2-дюймовый Super AMOLED дисплей, такой же восьмиядерный процессор Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц, две 13 Мп камеры, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Galaxy J3 (2017) поставляется с 5-дюймовым TFT-дисплеем, четырехъядерным процессором Exynos 7570 с частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами и аккумулятором на 2400 мАч.

Все устройства поддерживают карты памяти и могут работать с двумя SIM-картами.





Ожидается, что новая линейка поступит в продажу (в том числе, в Беларуси) в конце июня — начале июля. Европейская цена Galaxy J3 — 219 евро, Galaxy J5 — 279 евро, Galaxy J7 — 339 евро.