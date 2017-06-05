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Apple представила 10,5-дюймовый iPad Pro

06.06.2017 12:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple представила совершенно новый планшет iPad Pro 10,5 дюйма и обновленную модель iPad Pro 12,9 дюйма.

Новый 10,5-дюймовый iPad Pro оснащен усовершенствованным дисплеем Retina, который на 20% больше по сравнению с моделью 9,7 дюйма. Еще он поддерживает технологию ProMotion, которая автоматически регулирует частоту обновления (до 120 ГГц) в зависимости от того, как изображение движется на дисплее. Экранная рамка уменьшена почти на 40%, благодаря чему устройство получилось компактным и весит менее 500 грамм.

Высокую производительность обеспечивает шестиядерный процессор A10X Fusion, который на 30% быстрее предшественника в вычислительных операциях и на 40% при работе с графикой.

Apple представила 10,5-дюймовый iPad Pro

Еще гаджет располагает 12-мегапиксельной тыльной камерой с оптической стабилизацией изображения и 7-мегапиксельной дополнительной, а четыре динамика обеспечивают мощное, чистое и объемное звучание при любом положении планшета.

iPad Pro 10,5 дюйма уже доступен по цене от 46 990 рублей за модель емкостью 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi и от 56 990 рублей за модель емкостью 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi + Cellular.

iPad Pro 12,9 дюйма доступен по цене от 58 990 рублей за модель емкостью 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi и от 68 990 рублей за модель емкостью 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi + Cellular.

 
 
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Компания Apple представила совершенно новый планшет iPad Pro 10,5 дюйма и обновленную модель iPad Pro 12,9 дюйма....

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