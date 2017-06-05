Молоды и богаты: 8 самых популярных YouTube-блогеров из Беларуси

Вчера белорусский блогер Влад Бумага Минска">собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска. Судя по давке, к такому наплыву поклонников не был готов ни сам Влад, ни администрация центра, где проходила встреча.

42.TUT.BY рассказывает о восьми самых популярных YouTube-каналах белорусов. Уровень их популярности может удивить человека, далекого от трендов YouTube.

1,9 миллиона подписчиков, 505 миллионов просмотров



Изображение: Андрей Шавель / vk.com

20-летний Андрей Шавель живет в Лиде, учился в колледже по специальности «техник-механик». Он публикует обзоры игры Minecraft — проходит необычные карты, устраивает войны и рассказывает о «модах» — сторонних дополнениях к игре.

«Мне в себе нравится то, что я не люблю вступать в конфликты. Сколько было раз, когда я мог получить и дать кому-нибудь по лицу, но такого не происходило», — говорил он в интервью.

Самое популярное видео: MineCraft {1.5.2} [Обзор Модов] № 70 — FLAN (World War Two) — 7 миллионов просмотров

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1,6 миллиона подписчиков, 76 миллионов просмотров видео



Изображение: Влад Бумага / vk.com

Владу 21 год, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.

Видео Влада — о жизни. Иногда он участвует в челленджах — например, оклеивает танк офисными стикерами, строит форт из рулонов туалетной бумаги или просто 10 минут рассказывает о себе.

Самое популярное видео: НОЧЬ в закрытой БАТУТНОЙ АРЕНЕ ! 24 hour trampoline park (9,4 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц: 2 — 31,2 тысячи долларов ( SocialBlade ) 4,1 тысячи долларов ( SeeZisLab )

1,1 миллиона подписчиков, 131,2 миллиона просмотров видео



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ильдар Хабибуллин живет в Минске, ему 25 лет. Он учился на программиста, успел поработать дизайнером и фрилансером. Видеоблогами начал заниматься пять лет назад.

В своих видео Ильдар рассуждает об актуальных темах — ходит по минским заведениям, примеряет на себя разные профессии, делает обзоры телешоу или отвечает хейтерам. Подписчиков он всегда приветствует одной и той же фразой: «Доброго времени суток, мои приятные молодые люди».

Список его желаний в марте выглядел так : «-20 кг, Перестать снимать про Шурыгину, Поехать в Италию, Купить adidas nmd, Переехать в новую квартиру».

Самое популярное видео — ДИАНА ШУРЫГИНА. ПУСТЬ ГОВОРЯТ. 8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ за СЕКС — [ХУДШИЕ] (3,9 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц: 1,5 — 24,4 тысячи долларов ( SocialBlade ) 3,9 тысячи долларов ( SeeZisLab )

920 тысяч подписчиков, 114,3 миллиона просмотров



Изображение: Саня Мувер / vk.com

Саша Мувер живет в Минске, сейчас ему 18 или 19 лет. Он учился в колледже на техника-программиста, начал вести блог, когда ему было 14.

Его видео посвящены игре Minecraft. «В чем особенность твоих видео?» — спрашивал интервьюер у Мувера год назад. — «Мы ****** [задираем] школьников».

Самое популярное видео: ТРОЛЛИНГ ПЛАКСЫ MINECRAFT — Школьник Обманул Школьника , 1,8 миллиона просмотров (осторожно, нецензурная лексика)

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Оценочная выручка за месяц: 98 — 1600 долларов ( SocialBlade ) 231,2 доллара ( SeeZisLab )

684 тысячи подписчиков, 43,9 миллиона просмотров



Изображение: dimaermuzevich / instagram.com

Диме 19 лет, он вырос в Гомеле, а сейчас учится в минском вузе — изучает режиссуру и актерское мастерство. По словам парня, на учебу он тратит много сил и времени.

На видео Дима делает то, что ему нравится: танцует, готовит, рассказывает о покупках, рассуждает об отношениях, советует фильмы или просто бродит по квартире с камерой

Самое популярное видео: Когда Я Один Дома… ДИКИЕ ТАНЦЫ! // Дима Ермузевич (1,3 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц: 188 — 3000 долларов ( SocialBlade ) 320 долларов ( SeeZisLab )

583 тысячи подписчиков, 103 миллиона просмотров



Изображение: IdiotikShow / youtube.com

Шоу «Идиоты» — это русскоязычная версия американского шоу «Чудаки» (Jackass). Герои делают самые безумные вещи — пьют чужую слюну, плавают на плоту из воздушных шаров и бьют друг друга током.

Хотя сейчас в шоу десять участников, их регулярно узнают на улицах Минска. «Как-то еду на работу, выхожу из транспорта, на остановке детишки тусовались. Самый смелый говорит: „Извините, вы на YouTube снимаетесь“? Я похлопал по плечу этого парнишу, и они пошли по своим делам в школу», — рассказал как-то один из участников шоу Торнике «Ник» Кикадзе.

Самое популярное видео: Шоу «Идиоты» — Самый чёрный выпуск , 1,4 миллиона просмотров

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Оценочная выручка за месяц: 442 — 7100 долларов ( SocialBlade ) 627 долларов ( SeeZisLab )

554 тысячи подписчиков, 206,5 миллиона просмотров



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многодетная семья из-под Минска снимает видео про собственных детей — 10-летнюю Женю, 8-летних близняшек Соню и Ксюшу и годовалого Семена. Также в роликах появляются мама Ирина и папа Олег.

Популярный формат роликов — «месть». Дети в шутку строят козни родителям: раскрашивают машину или добавляют зеленку в зубную пасту. В ответ родители пытаются «мстить» детям: подсыпают муку в кровать или неожиданно обливают водой.

«Знаете, почему смотрят канал нашей семьи? Потому что мы живые, обыкновенные люди, — рассказывала Ирина в интервью TUT.BY. — Мы же не какие-то там знаменитости. Мы простые, мы такие же, как они. И поэтому наша жизнь интересна. Есть блогеры, которые просто снимают свою жизнь. Это как сериал. Только в сериале все понимают, что это наигранно, а здесь — нет».

Самое популярное видео: Бассейн из пенопласта Что то пошло не так Вредные детки снова затопили весь дом Приколы Bad Baby (3,2 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц: 4,2 — 67,6 тысячи долларов ( SocialBlade ) 9,5 тысячи долларов ( SeeZisLab )

545 тысяч подписчиков, 55 миллионов просмотров



Изображение: Алексей Бисик / vk.com

18-летний Алексей Бисик живет в Минске. Самые популярные его видео — о флеш-играх по детским мультфильмам. Например, блогер разоблачает «Барбоскиных» или показывает «крутую свинку Пепу».

Самое популярное видео: ГРАВИТИ ФОЛЗ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (1,8 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц: 409 — 6,6 тысячи долларов ( SocialBlade ) 554,7 долларов ( SeeZisLab )