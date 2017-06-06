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Материнская плата ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 – доступная альтернатива для оснащенных игровых систем на базе Ryzen
06.06.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Застой AMD в сегменте платформ для массовых ПК дал возможность расслабиться и ее главному конкуренту – компании Intel. Соперничать ей стало практически не с кем, поэтому отпала и необходимость серьезно вкладываться в R&D своих решений. Поэтому совершенно не удивительно, что весенний анонс процессоров AMD Ryzen и платформы AM4 вызвал серьезные волнения на рынке настольных компьютеров. Снова обозначилась конкуренция (и довольно жесткая), так как все тесты говорят о том, что Ryzen могут успешно противопоставляться более дорогим решениям Intel.
Все крупные производители материнских плат обзавелись моделями для платформы AM4 еще заранее. К примеру, на сегодняшний день модельный ряд компании ASRock насчитывает уже 14 решений, способных принять на борт процессоры Ryzen и оперативную память стандарта DDR4. Не так давно мы знакомились с флагманской платой ASRock X370 Taichi, а сегодня на очереди модель, ориентированная на увлеченных геймеров – ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4.
Основана ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 на флагманском чипсете для платформы АМ4 – AMD X370.
В сравнении с более простыми модификациями линейки, Х300, B350, А320 и А300, он предлагает наибольшее количество портов USB 3.1, 3.0, SATA 6 Gb/s и линий PCIe для подключения различной периферии. Также Х370 допускает разгон процессоров и, наиважнейший момент для игровой платы, – поддерживает тандемы из двух видеокарт. Собственно, эта особенность однозначно определяет, что материнская плата для топовых игровых систем на основе процессоров AMD Ryzen может быть основана только на чипсете Х370 (или еще более свежем X399), так как Х300 заметно проще и предназначен скорее для компактных систем.
В отличие от старших моделей на чипе Х370 (вроде X370 Taichi, Fatal1ty X370 Professional Gaming и Fatal1ty X370 Gaming X), рассматриваемая сегодня модификация К4 не пресыщена дополнительными контроллерами и полностью использует возможности чипсета, которые дополнены лишь самым необходимым. Хорошо это или плохо, рассуждать бессмысленно, и даже, странно, ибо здесь все упирается в соотношение стоимости и функционала. Fatal1ty X370 Gaming K4 создана для тех, кто не хочет переплачивать за ненужные дополнительные контроллеры, а для остальных есть масса «заряженных» моделей вплоть до той же Taichi.
Таким образом из универсальных портов для подключения внешней периферии ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 предлагает два USB 3.1, один из которых привычного формата Type-A, а другой Type-C, целых десять USB 3.0 и даже четверку устаревших USB 2.0.
Для подключения накопителей имеется шесть портов SATA 6 Gb/s, а также пара слотов формата М.2. Один из них поддерживает SSD с интерфейсом PCIe 2.0 и подключен к чипсету посредством четырех линий, обеспечивающих пропускную способность до 20 Gb/s. Второй – Ultra M.2, и кроме тех же накопителей с интерфейсом SATA может принять SSD PCIe 3.0 через четыре линии, подключенные к контроллеру процессора и обеспечивающие скорость передачи данных до 32 Gb/s.
С поддержкой локальной сети у Fatal1ty X370 Gaming K4 все тоже просто, понятно и без избытков. Имеется один контроллер Intel I211AT, предоставляющий возможность подключения к сетям на скорости до 1 Gb/s с помощью витой пары.
С количеством слотов для видеокарт на плате все честно – их два. Именно столько поддерживает контроллер шины PCI Еxpress процессоров AMD Ryzen, шестнадцать линий которого могут разделяться на две группы по восемь. И то, напомним, данный функционал возможен только с чипсетами AMD Х300 и Х370.
Звуковые возможности платы обусловлены восьмиканальным аудиокодеком Realtek ALC1220 и целым комплексом мер по улучшению качества выводимого аудио, а также поддержкой технологии Creative Sound Blaster Cinema 3.
Оснащение задней панели полностью соответствует её функционалу. Здесь есть пара портов USB 3.1 (Type-A + Type-C), шесть USB 3.0, сетевой RJ-45, пара PS/2 для мыши и клавиатуры и пятерка аналоговых звуковых входов выходов с оптическим S/PDIF. Еще здесь присутствует один видеовыход HDMI, который, по идее, можно было бы дополнить еще хотя бы одним DVI. Однако, даже имеющийся HDMI работать будет только с APU AMD седьмого поколения (то есть тоже с процессорным гнездом AM4). Хотя более целесообразно такую плату, как Fatal1ty X370 Gaming K4, использовать с куда более производительными CPU Ryzen, которые, увы, не имеют встроенного видеоядра. Да и в целом довольствоваться возможностями интегрированного видео на материнской плате, предназначенной для построения отличных игровых систем, будет как-то странно.
Сочетание красного и чеогоым цветов всегда было беспроигрышным в деле создания яркого, контрастного и агрессивного дизайна, весьма актуального в геймерских решениях. Текстолит и все порты с разъемами окрашены в черный цвет, а вот ярко-красные вкрапления обеспечены радиаторами транзисторов преобразователя питания процессора и чипсета. Охладитель чипсета еще и подсвечивается снизу по контуру светодиодами, цвет свечения можно менять в утилите настройки UEFI.
Интересным элементом дизайна является пластиковый кожух, скрывающий всю схему звукового тракта вместе с панелью входов-выходов. По замыслу инженеров ASRock, он защищает эти элементы от возможных разрядов статики. По совместительству он же является и весьма заметной деталью, формирующей экстерьер платы.
Аудиотракт ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 основан на кодеке Realtek ALC1220, позволяющем выводить звук рекордно высокого для встроенных решений качества. Однако для того, чтобы раскрыть технические возможности кодека, нужна качественная аналоговая обвязка, которой разработчики ASRock уделяют самое пристальное внимание.
Вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные электромагнитные помехи в тракте, приходящие из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. В выходных фильтрах используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а для фронтального выхода на наушники применяется выделенный операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий наушники с импедансом до 600 Ом (с его автоматическим определением). В довершение картины контакты аудиовыходов на задней панели и соответствующей колодки на плате покрыты слоем позолоты
Разъёмы, предназначенные для установки видеокарт, распаяны на значительном удалении друг от друга – их разделяет пространство, позволяющее устанавливать в первый слот видеокарты с трехслотовыми системами охлаждения. Такие же поместятся и во второй разъем. При этом они заблокируют разъемы, предназначенные для установки различных дополнительных устройств, хотя один останется доступен при любом раскладе, а два других будут свободны при использовании карт с менее габаритными двухслотовыми кулерами.
Для повышения надежности слоты для видеокарт имеют металлическое обрамление припаянное к текстолиту и выполняющее роль механического усилителя. Это может быть достаточно актуально при установке в слоты флагманских ускорителей с тяжелыми системами охлаждения, создающих в местах пайки разъемов значительное усилие на отрыв.
Реализованный на ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 преобразователь напряжений питания процессора построен по 12-фазной схеме.
Управление скважностью импульсов и задействованными фазами полностью цифровое и реализовано с помощью PWM-контроллера компании Infineon (IR), производящей микросхемы даже для аэрокосмической промышленности. Да и вся остальная схема основана на элементной базе самого высокого класса. Это высококлассные дроссели с ферритовыми сердечниками, способные работать с токами до 45А, продвинутые ключевые транзисторы Dual-Stack MOSFET и полимерные конденсаторы Nichicon 12K Black Caps с пониженным последовательным сопротивлением. Все это позволяет значительно увеличить КПД преобразователя и, следовательно, значительно уменьшить потери электроэнергии, заодно снизив нагрев самих элементов, что особенно актуально при разгоне процессоров.
И все же транзисторы преобразователя оснащены парой достаточно габаритных алюминиевых радиаторов, позволяющих не беспокоиться о перегреве этих элементов даже в самых жестких режимах эксплуатации.
При сборке, настройке и разгоне системы весьма полезным может оказаться индикатор POST-кодов. Распаян он в нижнем правом углу платы.
В целом, дизайн ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 проработан просто отлично и максимально продумано, что уже давно стало хорошей традицией для всех продуктов компании ASRock.
Коробка материнской платы выполнена из толстого гофрированного картона, оснащена удобной ручкой для переноски и обернута в плотную обложку, оформленную во все тех же агрессивных черно-красных тонах. Грани платы защищены от повреждений толстыми вставками из вспененного полиэтилена.
Комплект поставки включает в себя четыре сигнальных кабеля SATA, жесткий мостик, предназначенный для объединения видеокарт NVIDIA в тандем SLI, заглушку для I/O-панели, диск с драйверами и руководства по сборке и эксплуатации.
Микрокод BIOS материнской платы ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 основывается на спецификациях UEFI. В прошивку встроена оболочка ASRock UEFI с простым графическим интерфейсом и поддержкой управления мышью. В отличие от системных плат ASRock на платформах Intel, утилита настройки BIOS X370 Taichi не имеет упрощенного режима – только классический, с классическим же расположением пунктов. Это удобно для опытных пользователей, но вряд ли дружелюбно для новичков.
Пункты, касающиеся настройки абсолютно всех аспектов работы системы, представлены в полном объеме. Информация предоставляется в наглядном виде без двойного смысла и разночтений.
Относительно нестандартные настройки, касающиеся разгона компонентов системы, сосредоточены в подменю OC Tweaker. Сгруппированы опции довольно продумано и логично – по мере предполагаемой востребованности. Так, например, первой представлена настройка базовой частоты шины процессора, следом, его множителя с индикацией результирующей частоты, далее – напряжения питания.
Следом размещен блок конфигурации клокинга и таймингов модулей памяти. Выбираемая частота также фигурирует в явном виде, а задержки адресации могут настраиваться по отдельности в явном или автоматическом режиме.
Наконец, блок управления напряжением питания компонентов позволяет точно сконфигурировать значения вольтажа на каждом элементе системы.
Возможностью сохранять несколько профилей настроек с присвоением им имен уже давно никого не удивишь, но это не отменяет её удобства и полезности.
Особенно если учесть, что профили остаются неприкосновенны при использовании кнопки Clear CMOS.
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 тестировалась со следующим комплектом оборудования:
Номинальная частота функционирования используемого в составе тестового стенда процессора AMD Ryzen 5 1600 составляет 3200 МГц. Благодаря технологии Precision Boost в режиме максимальной нагрузки процессор ускоряется до 3400 МГц, а при загруженности только двух ядер – до 3600 МГц. Это штатные возможности данной модели CPU. Температура кристалла в режиме максимальной нагрузки при использовании далеко не самой эффективной системы охлаждения составляет 60 °С, что более чем приемлемо, так как в режим защиты от перегрева процессор уходит по достижении 100 °С.
Что касается разгона, то стабильной работы стендового экземплятра AMD Ryzen 5 1600 удалось достичь на частотах вплоть до 3900 МГц при напряжении питания 1,4 В, в то время как штатное составляет 1.23 В.
То есть повысить вольтаж пришлось весьма серьезно, хотя и рабочая частота в режиме максимальной нагрузки фактически выросла на 15% относительно достигаемой в режиме Precision Boost. Естественно, такой оверклокинг вызывает значительное увеличение тепловыделения кристалла. В итоге максимальная температура процессора заметно подросла – до 81 °С, хотя и это значение достаточно далеко от критического.
Материнская плата ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 предназначена для создания игровых систем высокой производительности на базе новой платформы AMD АМ4. В том числе и с использованием разгона компонентов.
В то же время хорошо сбалансированный функционал продукта, без пресыщения дополнительными контроллерами, позволяет не тратить денежные средства на ненужные опции, вложив их в процессор или видеокарту. При этом такие ключевые особенности платы, как качество элементной базы, реализация аудиотракта и дизайн продукта в целом остались на ставшем уже традиционным для продуктов ASRock высочайшем уровне.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Материнская плата ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 – доступная альтернатива для оснащенных игровых систем на базе Ryzen
Технические характеристики и функционал Дизайн и компоновка Упаковка и комплектация ASRock UEFI ...
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