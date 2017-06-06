Материнская плата ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 – доступная альтернатива для оснащенных игровых систем на базе Ryzen

Застой AMD в сегменте платформ для массовых ПК дал возможность расслабиться и ее главному конкуренту – компании Intel. Соперничать ей стало практически не с кем, поэтому отпала и необходимость серьезно вкладываться в R&D своих решений. Поэтому совершенно не удивительно, что весенний анонс процессоров AMD Ryzen и платформы AM4 вызвал серьезные волнения на рынке настольных компьютеров. Снова обозначилась конкуренция (и довольно жесткая), так как все тесты говорят о том, что Ryzen могут успешно противопоставляться более дорогим решениям Intel.

Все крупные производители материнских плат обзавелись моделями для платформы AM4 еще заранее. К примеру, на сегодняшний день модельный ряд компании ASRock насчитывает уже 14 решений, способных принять на борт процессоры Ryzen и оперативную память стандарта DDR4. Не так давно мы знакомились с флагманской платой ASRock X370 Taichi, а сегодня на очереди модель, ориентированная на увлеченных геймеров – ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4.