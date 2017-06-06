OnePlus 5 станет Android-копией iPhone 7 Plus

Ресурс Android Police опубликовал рендер нового флагманского смартфона OnePlus 5, который официально представят 20 июня. Судя по всему, устройство будет Android-копией Apple iPhone 7 Plus.





На данный момент уже известны основные характеристики OnePlus 5. Гаджет будет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. У него будет 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей и три 16-мегапиксельных камеры.





