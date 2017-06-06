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Опубликовано фото красных спрайтов над Европой

07.06.2017 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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1 июня редкое явление — появление красных спрайтов — сфотографировал Мартин Попек из Чехии, пишет gismeteo.ru.

Опубликовано фото красных спрайтов над Европой
Фото martin popek | Spaceweather.com

«Эти изменяющиеся формы я смог заснять благодаря грозе в Словении», — объясняет очевидец.

Вспышки в околоземном космическом пространстве крайне плохо изучены. Известно, что они появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они могут достигать до 60 км в длину и до 100 км в диаметре, при этом длятся менее 100 миллисекунд.

Окраска вспышек и их форма зависят от высоты, на которой они происходят. Выделяют три вида явления: красные спрайты, синие джеты и эльфы. Причина их возникновения пока наверняка неизвестна.

Несмотря на то что спрайты как явление были замечены еще столетие назад, многие ученые до недавнего времени не верили в их существование. И только в 1989 году, когда спрайты удалось сфотографировать на камеру из космического челнока, они стали научным фактом.

 
 
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1 июня редкое явление — появление красных спрайтов — сфотографировал Мартин Попек из Чехии, пишет gismeteo.ru.

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