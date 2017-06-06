Россия построила первый корвет-невидимку с ракетным оружием

В конце июня на петербургском судостроительном предприятии «Северная верфь» спустят новейший корвет «Гремящий», сообщает ТАСС. Это головной корабль проекта 20385, построенный с применением стелс-технологий, поэтому он практически невидим для радаров противника.



Установка двигателей на корвет. Фото: sdelanounas.ru

«Гремящий» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», 330-мм торпедами и 100-мм артиллерийским орудием, способным вести огонь с темпом до 80 выстр./мин. ПВО корабля состоит из ЗРК «Редут» и двух шестиствольных 30-мм автоматических артустановок АК-630.

Корвет был заложен на «Северной верфи» 1 февраля 2012 года. Первоначально планировалось оснастить его немецким дизелем компании MTU, но после введения санкций корабль получил российскую силовую установку.