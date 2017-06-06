ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

07.06.2017 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии, научили нейросеть создавать изображения людей. Однако работа нейросети оказалась далека от идеала, если вы, конечно, обычный человек, а не профессиональный художник. На это обратила внимание «Медуза».

В качестве примера создатели сервиса приводят вот такой портрет. Красиво, не правда ли?

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Однако наброски обычных пользователей она превращает в настоящих монстров. Вот что получилось у редакции «Медузы»:

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

А вот и наши, не менее страшные, попытки:

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии, научили нейросеть создавать изображения людей. Однако работа нейросети оказалась далека...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Опубликовано фото красных спрайтов над Европой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика