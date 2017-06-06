|
Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры
07.06.2017 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии,
В качестве примера создатели сервиса приводят вот такой портрет. Красиво, не правда ли?
Однако наброски обычных пользователей она превращает в настоящих монстров. Вот что получилось у редакции «Медузы»:
А вот и наши, не менее страшные, попытки:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии, научили нейросеть создавать изображения людей. Однако работа нейросети оказалась далека...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии