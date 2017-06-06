Фотофакт: какими получаются портреты в pix2pix

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Разработчики сервиса pix2pix попытались научить нейросеть создавать из набросков реалистичные портреты людей, однако вместо этого у большинства пользователей получаются настоящие чудовища.

Разработчики уже не первый год пытаются научить так называемые нейронные сети воспроизводить реалистичные изображения по простым наброскам на сайте — самой известной попыткой был Edges2cats — создание из графики "настоящего" кота, однако этот сервис не смог добиться желаемого, зато поразил пользователей соцсетей .

Сейчас Кристофер Гессе и его команда пытаются реализовать проект pix2pix, который "рисует" портреты людей из набросков. В демо-версии программы изображения смотрятся хорошо, однако у пользователей социальных сетей сотворить в pix2pix свою Мону Лизу не получается — выходят картинки с настоящими монстрами.

i did a pix2pix face and look how cool he turned out i bet he hums to himself when walking at night & writes poetry in the light of a lamp pic.twitter.com/kWRMnrHFsi — indy scarletti (@paper_indy) 7 июня 2017 г.

​Работа нейронной сети построена на попытке обучения программы основным алгоритмам и методики воссоздания изображения на основе графики. Многие полагают, что именно работа с нейронными сетями — первый шаг к созданию искусственного интеллекта, ведь именно посредством нейронных сетей компьютеры могут развиваться и обучаться.