ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: какими получаются портреты в pix2pix

07.06.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Разработчики сервиса pix2pix попытались научить нейросеть создавать из набросков реалистичные портреты людей, однако вместо этого у большинства пользователей получаются настоящие чудовища.

Фотофакт: какими получаются портреты в pix2pix
© YouTube / Apple
"Прилокалипсис": Apple показала мир без мобильных приложений

Разработчики уже не первый год пытаются научить так называемые нейронные сети воспроизводить реалистичные изображения по простым наброскам на сайте — самой известной попыткой был Edges2cats — создание из графики "настоящего" кота, однако этот сервис не смог добиться желаемого, зато поразил пользователей соцсетей.

Сейчас Кристофер Гессе и его команда пытаются реализовать проект pix2pix, который "рисует" портреты людей из набросков. В демо-версии программы изображения смотрятся хорошо, однако у пользователей социальных сетей сотворить в pix2pix свою Мону Лизу не получается — выходят картинки с настоящими монстрами.

​Работа нейронной сети построена на попытке обучения программы основным алгоритмам и методики воссоздания изображения на основе графики. Многие полагают, что именно работа с нейронными сетями — первый шаг к созданию искусственного интеллекта, ведь именно посредством нейронных сетей компьютеры могут развиваться и обучаться.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа сервиса идентична функционированию Edges2cats - программе, создающей изображение кота по наброску.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика