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Фотофакт: какими получаются портреты в pix2pix
07.06.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Разработчики сервиса pix2pix попытались научить нейросеть создавать из набросков реалистичные портреты людей, однако вместо этого у большинства пользователей получаются настоящие чудовища.
Разработчики уже не первый год пытаются научить так называемые нейронные сети воспроизводить реалистичные изображения по простым наброскам на сайте — самой известной попыткой был Edges2cats — создание из графики "настоящего" кота, однако этот сервис не смог добиться желаемого, зато
Сейчас Кристофер Гессе и его команда пытаются реализовать проект pix2pix, который "рисует" портреты людей из набросков. В демо-версии программы изображения смотрятся хорошо, однако у пользователей социальных сетей сотворить в pix2pix свою Мону Лизу не получается — выходят картинки с настоящими монстрами.
Работа нейронной сети построена на попытке обучения программы основным алгоритмам и методики воссоздания изображения на основе графики. Многие полагают, что именно работа с нейронными сетями — первый шаг к созданию искусственного интеллекта, ведь именно посредством нейронных сетей компьютеры могут развиваться и обучаться.
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Работа сервиса идентична функционированию Edges2cats - программе, создающей изображение кота по наброску.
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