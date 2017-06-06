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С 1 июля на Windows Phone 8.1 перестанет работать Skype

07.06.2017 12:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft сообщила о том, что с 1 июля на смартфонах с Windows Phone 8/8.1 перестанет работать Skype, а на устройствах с Windows 10 Mobile и Windows RT прекратит работу приложение Messaging.

Таким образом, компания фактически признала провал упомянутых операционных систем и прекращает их поддержку. Вместо этого Microsoft фокусируется на Windows 10 ARM, которая будет устанавливаться на высоко энергоэффективные ноутбуки с процессорами Qualcomm и позволит запускать обычные компьютерные программы. Также эта система заглянет на инновационный смартфон Surface Phone, который должен стать первым представителем устройств новой категории, сочетающих мобильность телефонов и возможности персональных компьютеров.

С 1 июля на Windows Phone 8.1 перестанет работать Skype

Напомним, что сегодня рыночная доля смартфонов с Windows находится ниже 1%.

 
 
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Компания Microsoft сообщила о том, что с 1 июля на смартфонах с Windows Phone 8/8.1 перестанет работать Skype, а на...

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