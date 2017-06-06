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Как выглядит новейший танк белорусской армии изнутри

07.06.2017 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Газета «Во славу Родины» опубликовала снимки танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, на которых было запечатлено боевое отделение новинок. Издание сообщает, что на прошлой неделе был подписан контракт на модернизацию очередной партии танков для белорусской армии с компанией «Уралвагонзавод».

Фото: Военное информационное агентство "Ваяр".
Место наводчика. Фото. Военное информационное агентство «Ваяр».

Получается, что отечественные проекты модернизации 72-ки остались невостребованными. Генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов рассказал, что «если сегодня брать этот танк, то по параметрам "цена — качество — боевые возможности" — это оптимальное и самое интересное предложение на рынке вооружения».

На снимках на месте наводчика можно рассмотреть многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», монитор тепловизора, танковый прицел-дальномер ТПД-К1 (простой в обращении).

Судя по блоку управления тепловизором, на этот Т-72Б3 установлен тепловизор французской компании Thales.

Фото: Военное информационное агентство "Ваяр".
Место командира танка. Фото. Военное информационное агентство «Ваяр».

У командира все намного проще, в его распоряжении имеется прицел ТКН-3МК, представляющий собой модернизацию советского прицела ТКН-3 с системой «Дубль» и электронно-оптическим преобразователем 2-го поколения. Это не самое продвинутое из подобных устройств — оно позволяет видеть ночью лишь на 500 метров. Наводчик же может находить цели на дальности до 3500 м.

Также на месте командира можно рассмотреть пульт баллистического вычислителя, монитор тепловизионного канала «Сосна-У» командира танка (закрыт) и другое штатное оборудование.

 
 
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Газета «Во славу Родины» опубликовала снимки танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, на которых было запечатлено боевое отделение новинок. Издание сообщает, что...

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