«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Microsoft в Европейскую комиссию

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на компанию Microsoft в Европейскую комиссию и в Федеральное ведомство по картелям Германии.

Разработчик отечественного антивируса утверждает, что Microsoft пользуется своим положением для того, чтобы усиленно продвигать собственный продукт – «Защитник Windows» (Windows Defender), — в том числе вместо уже выбранного пользователями защитного решения.

Windows Defender невозможно полностью отключить и удалить. Был момент, когда сканер от Microsoft запускал свои проверки, даже если на компьютер было установлено другое защитное решение.

Еще Windows Defender зачастую подменяет собой сторонние антивирусы, задавая вопросы вроде «А вы точно уверены, что вы доверяете этой программе?».





Также «Лаборатория Касперского» недовольно тем фактом, что в течение трех дней после истечения лицензии и отключения защиты разработчикам запрещено напрямую (через собственную систему уведомлений) сообщать пользователю о том, что лицензию неплохо бы продлить, чтобы защита могла и дальше работать. Вместо этого предписано использовать систему уведомлений Microsoft, на которую многие пользователи просто не обращают внимание.

Кроме того, многие пользователи антивируса жалуются, что он слетает при обновлении Windows 10, поскольку система внезапно присваивает ему статус несовместимого решения и удаляет его драйвера.