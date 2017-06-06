Android 6.0 Marshmallow стала самой популярной ОС Google

Android 6.0 Marshmallow впервые возглавила рейтинг самых популярных операционных систем Google. Об этом свидетельствует официальная статистика компании по состоянию на 5 июня.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом доля Marshmallow не изменилась и по-прежнему составляет 31,2 %. Однако популярность ранее лидировавшей 5.x Lollipop упала с 32% до 30,8%. Замыкает тройку 4.4 KitKat с долей 18,1 %.





На четвертом месте находится 7.x Nougat, доля которой за месяц выросла с 7,1 % до 9,5 %, чему способствовал выпуск новых устройств на базе этой системы. Далее в рейтинге находится 4.1-4.3 Jelly Bean с долей 8,8 %. Прочие системы популярностью не пользуются. Так, 2.3.3–2.3.7 Gingerbread и 4.0.3–4.0.4 Ice Cream Sandwich контролируют 0,8% рынка каждая.